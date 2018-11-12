Policiales de la Departamental Totoral

09 DE NOVIEMBRE
ROBO.-
EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 19:10 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN CALLE BV. SERAFINI ESQ. OCTAVIO PINTO, ENTREVISTANDO AL DAMINIFICADO, EL QUE MANIFESTO QUE EN HORAS DE LA TARDE SE AUSENTO POR CORTO TIEMPO DEL DOMICILIO, Y A SU REGRESO NOTO QUE AUTOR/ES IGNORADO/S TRAS INGRESAR POR UNA VENTANA DE LA PARTE TRASERA DEL DOMICILIO SUSTRAEN LOS ELEMENTOS MENCIONADOS. UN TEL. CELULAR MARCA LG LEON, UN TEL. CELULLAR MARCA MOTOROLA Y UN A TABLET MARCA ASUX.
ALLANAMIENTO POSITIVO.-
EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 19:50 HS, PERSONAL POLICIAL DIO CUMPLIMIENTO A ORDEN DE ALLANAMIENTO PARA EL DOMICILIO SITO EN CALLE BV. SERAFINI S/Nº Bº CENTRO, SIENDO ATENDIDOS POR SU PROPIETARIO. ARROJANDO RESULTADO POSITIVO Y PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UNA BICICLETA TOMASELLI ROD. 26 DE COLOR LILA CON GRIS.
ART. 81º CCC.-
EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 20:05 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE CALLE REP. ARG. Y PTE. PERON Bº PTE. PERON DE DOS SUJETOS MAYORES DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, DEBIDO QUE AL MOMENTO DEL CONTROL ESTAS PERSONAS SE OFUSCARON. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
ROBO.-
EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 23:00 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN CALLE CASEROS Nº 411 Bº LOURDES, ENTREVISTANDO A LA DAMNIFICADA QUIEN MANIFESTO QUE CONSTATO QUE AUTORES IGNORADOS TRAS INGRESAR A LA VIVIENDA POR UNA VENTANA TRASERA LE SUSTRAEN UN TV MARCA SAMSUNG 55" Y UN TV NOBLEX 42". QUE AL REALIZAR EL CONTROL Y RASTRILLAJE EXTERNO DE LA VIVIENDA EN EL SECTOR DEL PATIO, LOS ELEMENTOS FUERON HABIDOS.
ROBO CALIFICADO.-
EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 01:30 HS, SE RECIBIO LLAMADO TELEFONICO AL 101 MANIFESTANDO QUE EN CALLE 9 DE JULIO HABIA INGRESADO UN SUJETO CON INTENSIONES DE ROBO, Y QUE A LOS POCOS MINUTOS SE HIZO PRESENTE EL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA QUIEN LO TENDRIA REDUCIDO EN EL SUELO. AL LUGAR ARRIBO EL PERSONAL POLICIAL CONSTATATNDO LA VERACIDAD DE LOS HECHOS, ENTREVISTANDO EN EL LUGAR AL DUEÑO DE LA VIVIENDA EL CUAL ES PERSONAL POLICIAL MANIFESTANDO QUE MOMENTOS ANTES HABRIA INGRESADO UN SUJETO A LA SU VIVIENDA POR LO QUE SE TRABA EN LUCHA CON EL MISMO, PROCEDIENDO A REDUCIRLO, NOTANDO SOLO EL FALTANTE DEL DINERO. SE TRASLADA A LA DEPENDENCIA POLICIAL A DICHO SUJETO ORIUNDO DE LA CIUDAD DE CORDOBA,EL CUAL PRESENTA FRONDOSOS ANTECEDENTES PENALES Y CONTRAVENCIONALES. A POSTERIOR Y DE ACUERDO A DIRECTIVAS EMANADAS POR EL MAGISTRADO INTERVINIENTE, SE PROCEDE AL TRASLADO DEL DETENIDO AL COMPLEJO CARCELARIO BOUWER.
10 DE NOVIEMBRE
ENCUBRIMIENTO.
EN LA LOCALIDAD DE SINSACATE, SIENDO LAS 20:30 HS, PERSONAL DE POLICÍA CAMINERA PROCEDE AL CONTROL DEL UN VEHÍCULO MARCA PEUGEOT MODELO 408, CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN CÓRDOBA CAPITAL, ACOMPAÑADO POR OTROS DOS SUJETOS, AMBOS DE BARRIO GENERAL BUSTOS DE CÓRDOBA CAPITAL, OBSERVANDO A LOS MISMOS EN ACTITUD NERVIOSA POR LO QUE SE LOS CHEQUEA POR SISTEMA, ARROJANDO UNOS DE ELLOS CON PEDIDO DE PARADERO Y CON FRONDOSOS ANTECEDENTES LOS OTROS DOS OCUPANTES. A POSTERIOR SE PROCEDE A CONTROLAR MINUCIOSAMENTE EL VEHÍCULO ENCONTRANDO CHEQUES DE DISTINTOS BANCOS, GANZÚAS, 01 PASA MONTAÑA, 11 TELÉFONOS CELULARES DISTRIBUIDOS DENTRO DEL RODADO Y DINERO EN EFECTIVO. A POSTERIOR SE PROCEDE A SU TRASLADO A SEDE POLICIAL, PUDIENDO CONSTATAR QUE LOS ELEMENTOS SECUESTRADOS ESTARÍAN RELACIONADO A UN HECHO DE ROBO A UNA EMPRESA DE LA LOCALIDAD DE TINOGASTA, PROVINCIA DE LA RIOJA. DICHOS SUJETOS PERMANECEN ALOJADOS EN LA SUB.COMISARIA DE SINSACATE A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA.
ROBO Y VIOLACION DE DOMICILIO.
EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 23:00 HS, SE TOMA CONOCIMIENTO A TRAVES DE LLAMADO TELEFONICO AL 101, POR PARTE DE UNA PERSONA LA CUAL MANIFIESTA QUE SU HIJO OBSERVÓ SALIR DE SU DOMICILIO UBICADO EN CALLE GABRIELA MISTRAL Nº 2139, A UN SUJETO CON UNA MOCHILA DE SU PROPIEDAD, POR LO QUE SE CONSTATO A POSTERIOR EL FALTANTE DE UNA MOCHILA DE COLOR AZUL, UN SECADOR DE PELO, UN CELULAR SAMSUNG CON PANTALLA ROTA, UN CARGADOR DE CELULAR, DOS PARES DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS Y UNA PLANCHA. QUE EL SUJETO HABRIA INGRESADO AL DOMICILIO, PREVIO FORZAR LA CERRADURA DE LA PUERTA DE INGRESO. A POSTERIOR PERSONAL POLICIAL, DIVISO A OTROS DOS JOVENES Y AL QUERER CONTROLARLOS SE RESISTEN, LOGRANDO LA APREHENSIÓN DE AMBOS, Y SE SECUESTRA LOS ELEMENTOS RELACIONADOS AL HECHO, QUEDANDO DICHOS SUJETOS A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE TURNO.
11 DE NOVIEMBRE
VIOLACIÓN DE DOMICILIO
EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 09:20 HS, PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO A CALLE BV SERAFINI Y JULIO A. PINTO, A RAÍZ DE UN LLAMADO TELEFÓNICO POR PARTE DEL DAMNIFICADO, QUIEN MANIFESTÓ QUE UN MASCULINO DE BUZO ROJO CON CAPUCHA, PANTALÓN Y GORRA DE COLOR NEGRO, HABRÍA INTENTADO INGRESAR A SU DOMICILIO, Y QUE EL MISMO HABRÍA HUÍDO RAUDO POR CALLE BV SERAFINI. CON LAS FILIACIONES APORTADAS SE PROCEDE AL CONTROL, SOBRE LA ARTERIA MENCIONADA, DEL AUTOR DEL HECHO DOMICILIADO EN B° LOURDES, DONDE SE PROCEDE A LA APREHENSIÓN Y TRASLADO A LA DEPENDENCIA, QUEDANDO A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE TURNO.
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