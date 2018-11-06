Policiales de la Departamental Totoral

DURANTE EL DIA SABADO 03 Y EL DOMINGO 04 SE LLEVARON A CABO CONTROLES DE MOTOCICLETAS EN TODO EL AMBITO JURISDICCIONAL DONDE SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE (01) MOTOCICLETA MARCA GUERRERO TRIP, 110 C.C, (01) MOTOCICLETA MARCA HONDA, 400 C.C, (01) MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 150 C.C (01) MOTOCICLETA MARCA GERRERO XR 200 C.C, (01) MOTOCICLETA MARCA ZANELLA ZR 250 C.C, (01) MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE 110 C.C. (01) MOTOCICLETA MARCA YAMAHA SZ 150C.C. (01) MOTOCICLETA MARCA CORVEN 150 CC (01) MOTOCICLETA, MARCA ROWSER 200 CC (01) MOTOCICLETA GUERRERO 110 CC, (01) MOTOCICLETA MARCA YAMAHA 150 C.C. (01) MOTOCICLETA, MARCA BRAVA ALTINO, 150CC (01) MOTOCICLETA YAMAHA 125CC, YA QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NI CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES
CONTRAVENCION ART. 82 CCC.
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 03:50 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL EN LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LAS PEÑAS DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD QUIEN ESTABA PRODUCIENDO MOLESTIAS Y ESCANDALOS EN LA VIA PUBLICA, EMANANDO UNA FUERTE HALITOSIS ALCOHÓLICA, POR LO QUE PROCEDIO A SU TRASLADO A SEDE POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
LESIONES CULPOSAS
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 20:10 HS. SE COMISIONA A PERSONAL POLICIAL A CAMINO REAL PASANDO LUCAS TESSINO DE LA LOCALIDAD DE SINSACATE DEBIDO A UN ACCIDENTE DE TRANSITO, PROTAGONIZADO POR UNA CAMIONETA CHEVROLET TRACKER CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD QUIEN ES PERSONAL DE GENDARMERIA NACIONAL ORIUNDO DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA QUIEN POR RAZONES QUE SE DESCONOCEN PIERDE EL CONTROL Y TUMBA EL VEHICULO QUEDANDO SOBRE LA CALLE OBSTACULIZANDO MEDIA CALZADA, SE HACE PRESENTE LA AMBULACIA DEL SUM Y LO TRASLADA A LA CLINICA JESUS MARIA. POR TRAUMATISMOS VARIOS. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
CONTRAVENCION ART. 70 CCC.
RESEÑA : EN LA FECHA A LAS 03:30 HS. SE COMISIONA A PERSONAL POLICIAL A BARRIO CENTRO DEBIDO A VARIOS LLAMADOS TELEFÓNICOS DE VECINOS QUIENES MANIFESTABAN QUE UN SUJETO OBSERVABA HACIA LAS VIVIENDAS CAUSANDO INTRANQUILIDAD EN EL LUGAR SE PROCEDIÓ AL CONTROL DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD QUIEN NO JUSTIFICABA SU PRESENCIA EN EL LUGAR, POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO A SEDE POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
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