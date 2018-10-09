Policiales de la Departamental Totoral

VIERNES
DURANTE EL DIA VIERNES 05, SABADO 06 Y EL DOMINGO 07 SE LLEVARON A CABO CONTROLES DE MOTOCICLETAS EN TODO EL AMBITO JURISDICCIONAL DONDE SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE (01) UNA MOTOCICLETA HONDA WAVE 110 cc, (01) UNA MOTOCICLETA CERRO 150 cc, (01) UNA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA 125 CC, (01) UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 150 CC.
(01) UNA MOTOCICLETA MARCA CORVEN ENERGY 110 CC (01) UNA MOTOCICLETA HONDA 110 cc SIN DOMINIO VISIBLE, (01) UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO 110 cc SIN DOMINIO VISIBLE YA QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NI CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES
ART. 105º CCC.-
RESEÑA: EL DIA VIERNES 05 A LAS 19:40 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL CONTROL EN AV. MOYANO TREBUC ESQ. JOSE HERNANDEZ Bº MONUMENTO A LA MADRE DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA CAMIONETA FORD RANGER CON UNA CASILLA RODANTE Y EN SU INTERIOR UN AUTO TIPO ARENERO, CUYO CONDUCTOR MASCULINO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE DTO. GRAL. DEHEZA, MOMENTOS ANTES SOBRE RUTA Nº 9 KM 780 VENIA EN DIRECCION SUR-NORTE REALIZANDO MANIOBRAS PELIGROSAS PARA TERCEROS Y PARA SI MISMO. POR LO QUE ES TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
ACCIDENTE DE TRÁNSITO (LESIONES_CULPOSAS).-
RESEÑA: EL DIA SABADO A LAS 17:30 HS. PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO A CALLE SAN MARTÍN Y ARTURO M. BASS B° CENTRO, DEBIDO A UN ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA MARCA TIBO RS 150 CC CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD DE ESTA LOCALIDAD Y UN VEHÍCULO TIPO ARENERO DE CARRERA EL CUAL ERA CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE VILLA IRUPE EMBALSE(RÍO III), RESULTANDO EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR CON POLITRAUMATISMOS POR LO QUE ES TRASLADADO AL HOSPITAL LOCAL POR EL SERVICIO DE EMERGENCIAS T.E.M. PARA UNA MEJOR OBSERVACIÓN SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
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