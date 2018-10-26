Policiales de la Departamental Totoral

PERSONA HABIDA.-
EN LA VISPERA A LAS 20:45 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL TRASLADO DESDE CALLE HIPOLITO YRIGOYEN Y ATILIO LLOVELL DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL A UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD QUIEN HACE CINCO DIAS, HABIA HUIDO DE SU DOMICILIO CON DESTINO A LA CIUDAD DE CORDOBA. SE HACE CONSTAR QUE LA MISMA TIENE UN RETRASO MENTAL MADURATIVO, QUEDANDO A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ROBO Y VIOLACION DE DOMICILIO.-
EN LA VISPERA A LAS 23:30 HS. SE COMISIONA A PERSONAL POLICIAL A RUTA 9 DEBIDO A UN LLAMADO, AL LLEGAR AL LUGAR SE ENTREVISTA AL DAMNIFICADO MASCULINO MAYOR DE EDAD QUIEN MANIFIESTA, QUE TRES SUJETOS A LOS QUE IDENTIFICO, INGRESARON A SU DOMICILIO Y SUSTRAJERON UN PARLANTE Y DINERO EN EFECTIVO. CON LOS DATOS APORTADOS SE REALIZO UN OPERATIVO DE RASTRILLAJE, LOGRANDO LA APREHENSION DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, A QUIEN SE LE REALIZO UN PALPADO PREVENTIVO Y EN UNO DE LOS BOLSILLOS POSEIA DINERO EN EFECTIVO ES TRASLADADO A LA DEPENDENCIA POLICIAL Y PUESTO A DISPOSICION DE FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES Y SE REALIZAN TAREAS INVESTIGATIVAS DE RIGOR.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario