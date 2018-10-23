Policiales de la Departamental Totoral

22 DE OCTUBRE - DURANTE LOS DIAS VIERNES 19, SABADO 20 Y EL DOMINGO 21 SE LLEVARON A CABO CONTROLES DE MOTOCICLETAS EN TODO EL AMBITO JURISDICCIONAL DONDE SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE (01) UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO TRIP , DE 110 CC, (01) MOTOCICLETA MOTOMEL S2 SIN DOMINIO VISIBLE- (01) MOTOCICLETA ZANELLA ZB, (01) MOTOCICLETA GUERRERO TRIP SIN DOMINIO VISIBLE-(01) MOTOCICLETA NEVADA 110cc, (01) MOTOCICLETA BRAVA 150 cc SIN DOMINIO VISIBLE, (01) MOTOCICLETA CORVEN 150 cc SIN DOMINIO VISIBLE, YA QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NI CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES
ALLANAMIENTO POSITIVO.-
RESEÑA: EL DIA SABADO 20 A LAS 08:00 HS. PERSONAL POLICIAL DIO CUMPLIMIENTO A OFICIO JUDICIAL DE ALLANAMIENTO, POR ORDEN DE FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIAEN UN DOMICILIO DE Bº BELGRANO DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA CORVEN 110 cc SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
HERIDO DE ARMA BLANCA (LESIONES LEVES).-
RESEÑA: EL DIA DOMINGO 21 A LAS 23:00 HS. SE COMISIONO A PERSONAL POLICIAL A B° PTE. PERÓN DE VILLA DEL TOTORAL DEBIDO A QUE SE HABIA PRODUCIDO UNA RIÑA ENTRE VECINOS DONDE UNO DE ELLOS MASCULINO MAYOR DE EDAD SUFRIÓ HERIDAS CON ARMA BLANCA EN SU MANO DERECHA Y EN EL DEDO PULGAR Y EL OTRO MASCULINO MAYOR DE EDAD PRESENTABA CORTES COMPATIBLES A LOS OCACIONADOS POR UN CUCHILLO EN LA PARTE FRONTAL DE SU CRÁNEO Y MENTÓN, AMBOS FUERON ATENDIDOS EN EL HOSPITAL LOCAL, PONIENDOSE A CONOCIMIENTO A FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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