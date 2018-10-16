Policiales de la Departamental Totoral

FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2018.-
ART 81° CCC
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 19:40 HS, PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO A CALLE PTE PERÓN Y DAVID ABALOS ( CANCHA DON BALÓN) A RAÍZ DE UN LLAMADO POR LA SUPUESTA SUSTRACCIÓN DE UN TELÉFONO CELULAR MIENTRAS SE REALIZABA LAS AVERIGUACIONES A UN MASCULINO MENOR DE EDAD, PRESENTE EN EL LUGAR EL MISMO SE OFUSCA CON PERSONAL ACTUANTE Y COMIENZA A PROFERIR INSULTOS A LOS MISMOS, POR LO QUE SE LE INFORMA QUE SERÁ TRASLADADO A LA DEPENDENCIA LOCAL QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ,
ART 111° CCC
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 20:40 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDEN SOBRE CALLE 25 DE MAYO E HIPOLITO YRIGOYEN AL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA, MARCA MOTOMEL CT, 150CC, CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN NO POSEÍA CASCO, LUCES NI DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MOMENTO DEL CONTROL,SE TRASLADA A LA DEPENDENCIA QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ.
AMENAZAS Y TENENCIA SIMPLE P.S.I. LEY 23.737
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, SIENDO LAS 02:00 HS, A RAÍZ DE UN LLAMADO AL 101, DE UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO MAYOR DE EDAD, QUIEN MANIFESTO QUE MIENTRAS REGRESABA A SU DOMICILIO, LUEGO DE HABER SACADO A PASEAR A SU PERRO, ESCUCHA QUE LE GRITAN, UNOS SUJETOS, PERO NO LE DA IMPORTANCIA, E INGRESA A SU MORADA. PASADOS UNOS MINUTOS LE GOLPEAN SU PUERTA, POR LO QUE ATIENDE Y UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO AL CUAL CONOCE, EMPEZÓ A GRITARLE INSULTANDOLA Y AMENAZANDOLA, POR LO QUE LA MISMA CIERRA LA PUERTA Y LLAMA PIDIENDO AYUDA POR LO QUE EL PERSONAL POLICIAL ACUDE AL LUGAR, LOGRANDO INTERCEPTAR EN EL LUGAR ANTES MENCIONADO, AL SUJETO MAYOR DE EDAD, A QUIEN SE LE REALIZA UN PALPADO, ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DEL INTERIOR DE SU ROPA INTERIOR UNA BOLSA DE NYLON DE COLOR VERDE, QUE POSEÍA EN SU INTERIOR LA CANTIDAD DE SIETE (07) ENVOLTORIOS DE LO QUE SERÍA APARENTEMENTE PICADURA DE MARIHUANA, POR LO QUE SE PROCEDE A SU APREHENSIÓN Y TRASLADO A SEDE POLICIAL, A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE JESÚS MARÍA.
HALLAZGO DE ARMA DE FUEGO
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SINSACATE, SIENDO LAS 04:00 HS, HACE PRESENTE PERSONAL DE GENDARMERÍA NACIONAL DELEGACIÓN SINSACATE, LOS QUE PROCEDIERON SOBRE RUTA NAC. N° 9 KM 758 AL CONTROL DE UN COLECTIVO DE LA EMPRESA "ERSA" Y A BORDO DEL MISMO (47) PASAJEROS Y CHOFER EL QUE CIRCULABA EN SENTIDO SUR NORTE, DESDE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, CON DESTINO A QUILINO Y AL REALIZAR EL CONTROL INTERNO DEL RODADO, SE OBSERVA POR DEBAJO DEL ASIENTO N° 42, UNA MOCHILA DE COLOR MIXTA DE TELA, SE CONSULTA SI HAY UN PROPIETARIO DE DICHO ELEMENTO, A LO CUAL NADIE LA RECLAMA, POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL DESCENSO Y APERTURA DE LA MISMA, EN PRESENCIA DE TESTIGOS HÁBILES PARA EL ACTO, OBSERVANDO EN SU INTERIOR Y ENVUELTA EN UNA BOLSA DE TIPO MADERA, UN REVÓLVER MARCA COLT CALIBRE 32, Y CON UNA CAJA CONTENIENDO CUARENTA Y OCHO (48) MUNICIONES DEL MISMO CALIBRE. QUEDANDO A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE JESUS MARIA.
FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2018.-
ART. 111º CCC.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 15:30 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO DESDE CALLE SAN MARTIN Y 25 DE MAYO Bº CENTRO AL TRASLADO DE MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 cc LA QUE ERA GUIADA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, YA QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, NI LA DOCUMENTACION REQUERIDA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
ART. 111º CCC.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 15:35 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE CALLE SAN MARTIN Y 25 DE MAYO Bº CENTRO DE MOTOCICLETA GUERRERO TRIP 110 cc, LA QUE ERA GUIADA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, YA QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, NI LA DOCUMENTACION REQUERIDA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2018.-
ART. 111º y 109º CCC.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 18:05 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE CALLE MARIANO MORENO Bº EL PLASTICO DE UNA MOTOCICLETA ZANELLA 250 cc DICHO RODADO, LA QUE ERA GUIADA POR UN JOVEN MAYOR DE EDAD, YA QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, NI LA DOCUMENTACION REQUERIDA E INGIRIENDO CERVEZA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES
ART. 111º CCC.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 21:15 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE CALLE PTE. PERON Y 25 DE MAYO Bº CENTRO DE MOTOCICLETA GUERRERO 110 cc LA QUE ERA GUIADA POR UN MACULINO MAYOR DE EDAD, YA QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, NI LA DOCUMENTACION REQUERIDA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
ART. 111º CCC.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 21:20 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO DESDE CALLE PTE. PERON Y 25 DE MAYO Bº CENTRO AL TRASLADO DE MOTOCICLETA GUERRERO 110 cc, LA QUE ERA GUIADA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, YA QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, NI LA DOCUMENTACION REQUERIDA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
ART. 111º CCC.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO 21:25 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE CALLE PTE. PERON Y 25 DE MAYO Bº CENTRO DE ZANELLA 110 cc, LA QUE ERA GUIADA POR UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO MAYOR DE EDAD, YA QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, NI LA DOCUMENTACION REQUERIDA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
ART. 70º y 111º CCC.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 23:30 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE CALLE GUILLERMO BROW Y SARMIENTO Bº LAS FLORES DE MOTOCICLETA BRAVA 150 cc, LA QUE ERA GUIADA POR UN JOVEN EL QUE SE ENCONTRABA OBSERVANDO HACIA EL INTERIOR DE UNA VIVIENDA SIN JUSTIFICAR SU PRESENCIA EN EL LUGAR; Y QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, NI LA DOCUMENTACION REQUERIDA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2018.-
ART 111° C.C.C.
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE LA PAMPA, SIENDO LAS 19:00 HS, SE PROCEDE SOBRE CALLE PÚBLICA S/Nº AL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO 110 CC CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, EL MISMO NO POSEÍA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, SIENDO TRASLADADO A LA DEPENDENCIA QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ.
LEY 22.421 (LEY DE FAUNA)
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SINSACATE, SIENDO LAS 19:35 HS, SE PROCEDE SOBRE CAMINO REAL Y AV. LEOPOLDO REYNA AL CONTROL DE UNA PICK UP FORD F 100, CONDUCIDA POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, ORIUNDO DE CÓRDOBA CAPITAL, QUIEN TRASLADABA UN (01) TRAMPERO RÚSTICO DE MADERA Y EN SU INTERIOR UNA (01) REYNA MORA DE COLOR AZUL, MAS OCHO (08) TAPAS- TRAMPAS CONTENIENDO UNA DE ELLAS DOS (02) REYNA MORAS DE COLOR MARRÓN.
ACTUACIONES LABRADAS Y MENOR HABIDA
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SINSACATE, SIENDO LAS 22:15 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN CAMINO REAL S/Nº ENTREVISTANDO A UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE HABRÍA OBSERVADO A UNA PERSONA CON INTENCIONES DE INGRESAR A SU DOMICILIO, POR LO QUE SE CONTROLA A UNA FEMENINA MENOR DE EDAD, LA QUE QUISO DARSE A LA FUGA, SIENDO IDENTIFICADA CON DOMICILIO EN JESÚS MARÍA, TRASLADÁNDOLA A SEDE POLICIAL, Y CONSULTANDO CON EL JUZGADO DE MENORES DE TURNO, QUIEN PONE EN CONOCIMIENTO QUE ESA MENOR ESTARÍA FUGADA DE SU DOMICILIO, IMPARTE LA DIRECTIVA DE QUE EL PROCEDIMIENTO SEA ENTREGADO EN LA UNIDAD JUDICIAL DE JESÚS MARÍA, YA QUE EN EL DOMICILIO QUE INTENTÓ INGRESAR NO HABRÍA HECHO DE DAÑO NI ELEMENTOS FALTANTES.
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