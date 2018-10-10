Policiales de la Departamental Totoral

LESIONES CULPOSAS.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 14:35 HS. SE COMISIONA A PERSONAL POLICIAL A SARMIENTO ESQ. LEOPOLDO LUGONES Bº SAN CAYETANO DE VILLA DEL TOTORAL, DEBIDO A UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UNA CAMIONETA FIAT STRADA, CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONO CON UNA MOTO GUERRERO 110 cc, GUIADA POR UN MASCULINO MENOR DE EDAD SE HIZO PRESENTE EL SERVICIO MEDICO T.E.M QUIENES DIAGNOSTICAON AL MENOR CON POLITRAUMATISMOS VARIOS POR LO QUE FUE TRASLADADO AL HOSPITAL LOCAL. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ART. 105º Y 111º CCC.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 18:30 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE SAN MARTIN ESQ. 27 DE ABRIL Bº CENTRO DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA MOTOCICLETA GILERA 110 cc LA QUE ERA GUIADA POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD, ACOMPAÑADA POR OTRA FEMENINA MAYOR DE EDAD LAS QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NI CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA. QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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