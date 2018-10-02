Policiales de la Departamental Totoral

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018. -
DESAPARICION DE PERSONA.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITON, SIENDO LAS 00:10 HS, SE HACE PRESENTE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, VECINO DE LA PERSONA DESAPARECIDA, A QUIEN VIO POR ULTIMA VEZ EL DIA 27/09/18 A LAS 11 HS. EN LA VISPERA EL DICENTE SE PRESENTO EN LA CASA DEL MISMO EN HORAS DE LA MAÑANA, NOTANDO QUE LA PUERTA DE INGRESO ESTABA ENTRE ABIERTA, REGRESO A LAS 16 HS, SIN OBTENER NOVEDAD, POR LO QUE ENTREVISTO A VECINOS Y SALIO A RECORRER EL CAMPO CON OTRO VECINO, NO LOGRANDO DAR CON EL PARADERO DE DICHA PERSONA. AGREGA QUE EN EL DOMICILIO SE ENCUENTRA LA CAMIONETA, LA MOTOCICLETA Y DOS CABALLOS QUE USABA COMO MEDIO DE TRANSPORTE. LA ULTIMA VEZ QUE LO VIERON VESTIA PANTALON TIPO BOMBACHA COLOR MARRON CLARO, CAMISA COLOR BLANCA Y UNA GORRA BLANCA, CONTEXTURA FISICA DESGADO, DE APROX 1,70 MTS, CABELLO CORTO COLOR CASTAÑO OSCURO, DE BIGOTE.
ART. 105º Y 109 CCC.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 08:50 HS, PERSONAL POLICIAL Y MEDIANTE UN LLAMADO ANONIMO EN EL QUE MANIFESTO QUE UN VEHICULO DE COLOR BLANCO CON CUATRO PERSONAS A BORDO, ESTARIA CIRCULANDO DE MANERA PELIGROSA, PROCEDIO AL CONTROL DE VEHICULO PEUGEOT 504 SOBRE RUTA Nº 9 Y Nº 17, IDENTIFICANDO A SUS OCUPANTES TODOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD, LOS QUE SE ENCONTRABAN INGIRIENDO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y SE OFUSCARON POR DICHO CONTROL. MOTIVO POE EL CUAL FUERON TRASLADADOS A SEDE POLICIAL. ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES
ART. 102º Y 111º CCC.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, SIENDO LAS 12:05 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL CONTROL SOBRE RUTA Nº 9 KM 805 Y TRASLADO DE UNA MOTOCICLETA GUERRERO 110 cc EL QUE ERA GUIADO POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, ACOMPAÑADO POR SU HERMANO TAMBIEN MAYOR DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITON, LOS QUE CIRCULABAN SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION REQUERIDA, Y AL REALIZARLE AL SR: CARLOS UN PALPADO PREVENTIVO; POSEIA ENTRE SUS ROPAS UNA CUCHILLA.
ART. 111º CCC.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 13:00 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE 27 DE ABRIL ESQ. PTE. PERON Bº CENTRO DE MOTOCICLETA CORVEN ENERGY SIN DOMINIO VISIBLE, EL QUE ERA GUIADO POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, ACOMPAÑADO POR UN JOVEN MENOR DE EDAD, LOS QUE CIRCULABAN SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION REQUERIDA.
ART. 111º CCC.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL SIENDO LAS 13:15 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE 27 DE ABRIL ESQ. PTE. PERON Bº CENTRO DE MOTOCICLETA GILERA 110 cc SIN DOMINIO VISIBLE, EL QUE ERA GUIADO POR UN JOVEN MAYOR DE EDAD, EL QUE CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION REQUERIDA.
ACCIDENTE DE TRANSITO.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SINSACATE, SIENDO LAS 14:00 HS, PERSONAL POLICIAL OBSERVA SOBRE CAMINO REAL Bº SOLARES DEL CAMINO REAL UN VEHICULO FIAT DUNA DE COLOR ROJO, PROCEDIENDO A ENTREVISTAR A UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO MAYOR DE EDAD LA QUE IBA ACOMPAÑADA PORUN MASCULINO MAYOR DE EDAD, UIS QUIEN MOMENTOS ANTES CIRCULABA DE SUR A NORTE Y PERDIO EL CONTROL DEL RODADO DANDO UN VUELCO Y QUEDANDO EL MISMO CON SUS NEUMATICOS HACIA ARRIBA. SE HIZO PRESENTE PERSONAL DE EMERGENCIAS SUM LOS QUE TRASLADARON A LAS DOS PERSONAS HACIA EL SANATORIO DE COLONIA CAROYA PAR ASU MEJOR ATENCION.
ART. 111º CCC.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 17:15 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO DESDE ARTURO M. BAS ESQ. PTE. PERON Bº CENTRO AL TRASLADO DE MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 cc, EL QUE ERA GUIADO POR UN JOVEN MAYOR DE EDAD, ACOMPAÑADO POR OTRO JOVEN MAYOR DE EDAD, LOS QUE CIRCULABAN SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION REQUERIDA.
ART. 111º CCC.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 17:20 HS POLICIAL PROCEDIO DESDE ARTURO M. BAS ESQ. PTE. PERON Bº CENTRO AL TRASLADO DE MOTOCICLETA CORVEN ENERGY 110 cc EL QUE ERA CONDUCIDO POR UN JOVEN MAYOR DE EDAD, EL QUE CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION REQUERIDA.
HOMICIDIO EN OCASIÓN DE ROBO.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITON SIENDO LAS 23:00 HS, REFERENTE AL HECHO DE DESAPARICION DE PERSONA INFORMADA EN EL DIA DE LA VISPERA, PERSONAL POLICIAL COMENZO LA TAREA DE BUSQUEDA. SIENDO LAS 23:00 HS APROX., CUANDO LOS UNIFORMADOS SE HICIERON PRESENTES EN EL DOMICILIO DEL CAUSANTE PUDIENDO APRECIAR LA PRESENCIA DE UN NUMERO SUPERIOR A 20 PERSONAS (AUTOCONVOCADOS Y BOMBEROS VOLUNTARIOS) LOS QUE ORIENTARON SU BUSQUEDA EN UN POZO DE AGUA DISTANTE A 70 METROS DETRÁS DE LA MORADA, TAMBIEN SE PUDO APRECIAR PEQUEÑAS MANCHAS DE SANGRE AL FRENTE MISMO DE LA CASA LAS QUE SE PROYECTABAN AL CITADO POZO; QUE ANTE ESTA SITUACION Y LA IMPOSIBILIDAD DE CONTAR CON LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA INSPECCIONAR EL FONDO DEL ALJIBE (50 METROS DE PROFUNDIDAD APROX.), ES QUE SE IDENTIFICO A LOS PRESENTES Y SE RESGUARDO EL PERIMETRO DEL LUGAR. SEGUIDAMENTE SE PUSO EN CONOCIMIENTO A LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA Y SE SOLICITARON LOS SERVICIOS DE POLICIA JUDICIAL PARA REALIZAR EL PERITAJE CORRESPONDIENTE, ASI TAMBIEN SE GESTIONO LA PRESENCIA DE UNIDAD DE RESCATE DE BOMBEROS DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA (GES) Y CANES, PARA REALIZAR LA TAREA PROPIA DE SU FUNCION. QUE MIENTRAS SE TRABAJABA AL RESPECTO Y SIENDO YA LAS 12:30 HS SE TOMO CONOCIMIENTO EN LA SUB. CRIA. LAS PEÑAS, POR PARTE DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUE LOS NIETOS DE SU ACTUAL PAREJA NO SERIAN AJENOS EN LA DESAPARICION DE LA PERSONA EN CUESTION (COMENTARIO QUE CORRIA TAMBIEN EN CAPILLA DE SITON) YA QUE EN LA MADRUGADA SE PRESENTARON EN LA CASA Y COMENTARON QUE LA POLICIA LOS ESTABA BUSCANDO POR EL HECHO QUE PREOCUPABA. ATENTO A ELLO SE MONTO UN OPERATIVO PARA UBICAR A LOS CAUSANTES SIENDO INTERCEPTADOS POR UN MOVIL POLICIAL EN RUTA Nº 9 KM 805 (LAS PEÑAS), SE CONDUCIAN EN UNA MOTO 110 cc EN REGULAR ESTADO DE CONSERVACION Y SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, LO QUE MOTIVO EL CONTROL, RESULTANDO SER DOS JOVENES MAYORES DE EDAD, AMBOS DOMICILIADOS EN CALLE 20 DE JUNIO DE CAPILLA DE SITON, QUE EL PRIMERO LLEVABA OCULTO ENTRE SUS ROPAS UN PEQUEÑO FACON (VERIJERO) DE METAL COLOR BLANCO CON APLIQUES EN DORADO, POR LO QUE SE TRASLADA EL PROCEDIMIENTO A SEDE POLICIAL, ESTABLECIENDOSE LUEGO QUE EL FACON SERIA UNO DE LOS ELEMENTOS FALTANTES EN LA CASA DEL DESAPARECIDO, Y RESTARIA UBICAR OTRO DE MAYOR TAMAÑO EL QUE LUEGO Y HACIENDO EL RECORRIDO DE LA MOTOCICLETA, FUE UBICADO CERCA DE DONDE SE REALIZO EL CONTROL. QUE CONTINUANDO CON LAS TAREAS DE INSPECCION EN EL POZO DE AGUA POR PERSONAL DEL GES, CON RESULTADO POSITIVO, SE EXTRAJO DEL INTERIOR, EL CUERPO SIN VIDA DE LA PERSONA EN CUESTION. ATENTO A ELLO Y POR LAS PRUEBAS Y TESTIMONIOS RECABADOS, EL FISCAL QUE ENTIENDE LA CAUSA DISPUSO LA DETENCION E IMPUTACION DE LOS HERMANOS P.S.A. DE HOMICIDIO EN OCASIÓN DE ROBO, LOS QUE FUERON ALOJADOS EN EL DESTACAMENTO DE CAÑADA DE LUQUE.
ALLANAMIENTO POSITIVO.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITON, SIENDO LAS 23:30 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO A DILIGENCIAR ORDEN JUDICIAL EMANADA POR FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA EN CALLE 20 DE JUNIO ESQ. CAMINO A LA POSTA Bº CENTRO SIENDO RECIBIDO POR SU PROPIETARIO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE DOCUMENTACION PERSONAL Y DE VEHICULO CHEVROLET D-20 DELUXE A NOMBRE DE LA VICTIMA, UNA FOTO CARNET 4x4 DE UNA PERSONA DE SEXO MASACULINO EN BLANCO Y NEGRO, UN TROZO DE PAPEL CON UN NRO TELEFONICO, UN COMPROBANTE DE EXTRACCION DEL BANCO DE CORDOBA, UNA BILLETERA DE CUERO COLOR MARRON CON LA SUMA DE $40,00, ROPAS VARIAS Y CALZADO CON MANCHAS OSCURAS DE COLOR ROJIZO APARENTEMENTE DE SANGRE.
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.-
ART. 82° C.C.C.
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 08:30 HS, SOBRE CALLE ARTURO M BAS ESQUINA HIPÓLITO IRIGOYEN B° CENTRO PERSONAL POLICIAL PRODECE AL CONTROL DE UN VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN GOL DE COLOR BLANCO CON TRES OCUPANTES, TODOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD, LOS MISMOS AL MOMENTO DEL CONTROL SE ENCONTRABAN EN APARENTEMENTE ESTADO DE EBRIEDAD NO PUDIENDO MANTENERSE DE PIE NI ESTABLECER UN DIÁLOGO COHERENTE CON LOS EFECTIVOS, POR LO QUE SE LOS TRASLADA A LA DEPENDENCIA Y SE SECUESTRA EL RODADO QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ.
ART. 69° C.C.C.
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 02:20 HS, SOBRE CALLE GUILLERMO BROWN ESQUINA BV. LA LOMA SE PROCEDE AL CONTROL DE UN SUJETO DE SEXO MASCULINO, QUIEN AL MOMENTO DE LA REQUISA POSEE UNA RIÑONERA DE COLOR NEGRA CON ELEMENTOS EN SU INTERIOR TALES COMO TRINCHETAS, SIERRAS, PINZA TIPO ALICATE, DESTORNILLADOR TIPO PHILLIPS, NO PUDIENDO JUSTIFICAR LA PORTACIÓN DE LOS MISMOS, POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO DEL SUJETO A LA DEPENDENCIA QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ.
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