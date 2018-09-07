Policiales de la Departamental Totoral

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018. -
ART 81° 104° Y 111°C.C.C LEY 10.326
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 08:50 HS, PERSONAL DEL CAP, SOBRE CALLE HIPÓLITO IRIGOYEN Y SANTA ROSA PROCEDEN AL CONTROL DE MOTOCICLETA MARCA KELLER 110 CC, CONDUCIDA POR UN JOVEN MENOR DE EDAD, ACOMPAÑADO DE UN MAYOR QUIENES AL MOMENTO DEL CONTROL, COMENZARON A INSULTAR A LOS EFECTIVOS POLICIALES, CONSTATANDO QUE NO POSEÍAN EL CASCO DE SEGURIDAD, NI LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL RODADO. POR LO QUE SE LOS TRASLADA A ÉSTA DPCIA POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ.
ART 105° Y 111°C.C.C LEY 10.326
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 08:55 HS, PERSONAL DEL CAP, PROCEDE SOBRE CALLE HIPÓLITO IRIGOYEN Y SANTA ROSA AL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA CONDUCIDA POR UN SUJETO DE SEXO MASCULINO QUE NO POSEIA EL CASCO DE SEGURIDAD, ÉSTE AL PERCATARSE DE LA PRESENCIA POLICIAL, REALIZA UNA MANIOBRA PELIGROSA, EVITANDO EL CONTROL POLICIAL, PONIENDO EN RIESGO SU INTEGRIDAD FÍSICA Y LA DE TERCEROS QUE TRANSITABAN POR EL LUGAR, LOGRANDO DARSE A LA FUGA PERO PUDIENDO IDENTIFICARLO, SIENDO ESTE MAYOR DE EDAD, SE PONE EN CONOCIMIENTO AL SR. JUEZ DE PAZ.
ART 114 CCC LEY 10.326
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SINSACATE, SIENDO LAS 10:40 HS, SOBRE RUTA NAC. Nº 9 KM 758 PERSONAL DE POLICIA CAMINERA PROCEDEN AL CONTROL DE UNA CAMIONETA MARCA CHEVROLET, MODELO C 10, LA CUAL CIRCULABA EN SENTIDO SUR NORTE, CONDUCIDA POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, TRANSPORTANDO BOLSAS DE PAPA DE APROXIMADAMENTE 20 KGS CADA UNA, SIN NINGÚN TIPO DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO DEL CONDUCTOR Y SECUESTRO DE LA MERCADERIA.
LESIONES CULPOSAS
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 12:15 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN CALLE PTE PERÓN ESQ 27 DE ABRIL DONDE OBSERVA EL VEHÍCULO MARCA RENAULT 12 EL CUAL ERA CONDUCIDO POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, EL QUE CIRCULABA POR 27 DE ABRIL EN SENTIDO NORTE-SUR, QUIEN COLISIONO CON LA MOTOCICLETA MARCA GILERA SMASH 110CC , CONDUCIDO POR UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO MAYOR DE EDAD, QUIEN LO HACIA POR PTE PERÓN EN SENTIDO ESTE-OESTE. A CONSECUENCIAS DEL IMPACTO LA CONDUCTORA DE LA MOTOCICLETA SUFRE TRAUMATISMOS VARIOS POR LO QUE TUVO QUE INTERVENIR PERSONAL DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS TEM TRASLADANDOLA HASTA EL HOSPITAL LOCAL. SE ENTREGO PROCEDIMIENTO DE RIGOR CON INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA DE JESÚS MARÍA.
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