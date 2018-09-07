Policiales de la Departamental Totoral

FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. -
LESIONES CULPOSAS.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SINSACATE, SIENDO LAS 17:00 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE
EN RUTA NACIONAL Nº 9, KM 754, OBSERVANDO LA COLISION ENTRE LOS CITROEN BERLINGO Y FIAT
SIENA, EL PRIMERO CONDUCIDO POR UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO MAYOR DE EDAD,
DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE JESUS MARIA Y EL FIAT SIENA CONDUCIDO UNA PERSONA DE SEXO
MASCULINO MAYOR DE EDAD, ACOMPAÑADO POR SU ESPOSA E HIJO ORIUNDOS DE LA LOCALIDAD DE
EL RODEO. SE PUDO ESTABLECER QUE LOS RODADOS LO HACIAN EN SENTIDO SUR-NORTE, CUANDO EL
CITROEN DOBLO SIN OBSERVAR QUE EL OTRO AUTOMOVIL CIRCULABA EN ADELANTAMIENTO POR EL
LADO IZQUIERDO, IMPACTANDO ENTRE ELLOS EN LA PARTE LATERAL FRONTAL. AMBOS
CONDUCTORES FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL DE JESUS MARIA CON POLITRAUMATISMOS
VARIOS.
CONTRAVENCION ART 70 C.C.C.-
RESEÑA: ENLA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 23:30 HS, SE RECIBE LLAMADA
ANONIMA AL 101 MANIFESTANDO QUE HABRIA UN SUJETO MASCULINO QUE ESTABA MANIPULANDO LA
CERRADURA DE UN VEHICULO Y OBSERVANDO AL INTERIOR DEL MISMO, POR LO QUE PERSONAL
POLICIAL SE CONSTITUYO EN CALLE HIPOLITO IRIGOYEN Y ROBERTO J. NOBLE PUDIENDO UBICAR A
ESTE SUJETO QUE COINCIDIA CON LAS DESCRIPCIONES BRINDADAS, TRATANDOSE DE UN JOVEN
MAYOR DE EDAD, PROCEDIENDO A SU TRASLADO A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR
JUEZ DE PAZ.
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