Policiales de la Departamental Totoral

DURANTE EL DIA VIERNES 21, SABADO 22 Y EL DOMINGO 23 SE LLEVARON A CABO CONTROLES DE MOTOCICLETAS EN TODO EL AMBITO JURISDICCIONAL DONDE SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE (01) UNA MOTOCICLETA CORVEN ENERGY 110 C.C SIN DOMINIO VISIBLE, UNA MOTOCICLETA ZANELLA 110 C.C, (01) UNA MOTOCICLETA CERRO COLT 200 cc SIN DOMINIO VISIBLE, (01) UNA MOTOCICLETA CERRO 150cc SIN DOMINIO VISIBLE, (01) UNA MOTOCICLETA YAMAHA 125 cc SIN DOMINIO VISIBLE, (01) UNA MOTOCICLETA CORVEN 160 cc, (01) UNA MOTOCICLETA BRAVA 110 cc SIN DOMINIO VISIBLE YA QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NI CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALE
PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL
RESEÑA: EL DIA VIERNES 21, A LAS 20:30 HS. POLICIA CAMINERA PROCEDE AL CONTROL EN RUTA NAC. N° 9 KM 796 DE LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS DE UN VEHICULO FIAT PALIO, , IDENTIFICANDO AL CONDUCTOR MASCULINO MAYOR DE EDAD, SIENDO ACOMPAÑADO POR DOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD TODOS ORIUNDOS DE LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA, LOS CUALES LLEVABAN EN EL BAÚL DEL VEHÍCULO UNA ESCOPETA CALIBRE 16, DE 2 CAÑOS (YUXTAPUESTA) DE MARCA GOROSABEL, CULATA DE MADERA, TENIENDO VENCIDA LA CÉDULA DE REGISTRO DE USUARIO, Y UNA CARABINA DE CALIBRE 22 LARGOS MARCA BATAN 54, CON CULATA DE MADERA, CON MIRA MARCA TUSCO Y UNA CAJA CON NOVENTA Y UN (91) CARTUCHOS DE CALIBRE 22 LARGO SIN DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A LA APREHENSIÓN DEL CONDUCTOR, Y AL SECUESTRO DE LOS ELEMENTOS EN CUESTIÓN, Y ES TRASLADO A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
ART. 105º CCC.-
RESEÑA: EL DIA DOMINGO 23 A LAS 05:15 HS. PERSONAL POLICIAL FUE COMISIONADO A COLABORAR CON PERSONAL DEL DTTO. SARMIENTO, YA QUE AL INTENTAR CONTROLAR UN VEHICULO VW GOL, QUE LO HACIA A GRAN VELOCIDAD POR CAMINO AL CINCO (CAMINO RURAL), ESTE SE DA A LA FUGA, LOGRANDO EL ALCANCE, EN CALLE SAN MARTIN DE VILLA DEL TOTORAL, DONDE SE PROCEDE AL CONTROL DEL VEHICULO Y AL DE SU CONDUCTOR MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN ES TRASLADADO A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
PEDIDO DE SECUESTRO.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 14:10 HS. SE COMISIONA A PERSONAL POLICIAL A UN DOMICILIO DE VILLA DEL TOTORAL, DEBIDO A QUE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD TENIA EN SU PODER UNA MOTOCICLETA MARCA GILERA Y APARENTEMENTE SE TRATARIA DE UN VEHICULO QUE HABRIA SIDO SUSTRAIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA DORMIDA, DONDE SE CARATULO EL HECHO COMO HURTO, POR LO QUE SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE LA MISMA, QUEDANDO A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE JESUS MARIA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ART. 80º CCC.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 23:40 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE Bº VIRGEN DE GUADALUPE DE VILLA DEL TOTORAL DE DOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD, YA QUE LOS MISMOS SE ENCONTRABAN PELEANDO E INCITANDO A LA VIOLENCIA EN LA VIA PUBLICA. QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ, SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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