Policiales de la Departamental Totoral

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
ART. 70º C.C.C.-
EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 00:15 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO SOBRE CALLE SAN MARTIN Y SENADOR BARBIERI Bº LAS FLORES AL CONTROL Y POSTERIOR TRASLADO DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, YA QUE EL MISMO SE ENCONTRABA EMPUJANDO Y MANIPULANDO EL PICAPORTE DE UNA PUERTA, Y QUE AL PERCATARSE DE LA PRESENCIA POLICIAL COMENZO A PONERSE NERVIOSO Y NO SABIENDO JUSTIFICAR SU PRESENCIA EN EL LUGAR.
ART. 81º C.C.C.-
EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 03:00 HS, PERSONAL POLICIAL QUE SE ENCONTRABA CUBRIENDO SERVICIO ADICIONAL EN EL EVENTO BAILABLE DAMIAN CORDOBA EN CLUB COLON, PROCEDIO AL TRASLADO DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, YA QUE SE ENCONTRABA DISCUTIENDO CON DOS FEMENINAS, Y QUE AL PROCEDER A CESAR LA FALTA, EL SUJETO COMENZO A INSULTAR Y A REALIZAR ADEMANES CON SUS MANOS INCITANDO A PELEAR AL PERSONAL ACTUANTE
ART. 81º C.C.C.-
EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 05:20 HS, PERSONAL POLICIAL OBSERVA EN LA ZONA DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS, UN SUJETO DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, EL CUAL COMIENZA A INSULTAR A LOS EFECTIVOS, GENERANDO UN ESCÁNDALO EN LA VÍA PÚBLICA, INVITÁNDOLO A QUE SE RETIRE DEL LUGAR, NEGÁNDOSE Y CONTINUANDO CON SU ACCIONAR POR LO QUE SE PROCEDE A SU APREHENSIÓN, TRASLADO, E IDENTIFICACION DEL MISMO, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR.JUEZ DE PAZ.
SECUESTRO DE ARMA DE FUEGO.-
EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 08:00 HS, POLICÍA CAMINERA PROCEDE SOBRE RUTA NAC. N° 9 KM 784 AL CONTROL DE UN VEHÍCULO MARCA FORD MODELO F-100 COLOR GRIS, CONDUCIDO POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, AL REGISTRAR EL VEHÍCULO PROCEDEN AL SECUESTRO DE UNA ESCOPETA MARCA BERETTA, CAL. 20, CON UNA FUNDA DE TELA COLOR VERDE, SIN DOCUMENTACIÓN, PROCEDIENDO AL TRASLADO DEL MASCULINO Y AL SECUESTRO DEL ARMA CITADA QUEDANDO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE JESÚS MARÍA.
FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
ART.111° DEL C.C.C.
EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 17:35 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ SOBRE PTE PERÓN Y JULIO A. ROCA B° LAS FLORES, AL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA MARCA BRAVA ALTINO 150 CC, CONDUCIDA POR UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO MAYOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN CASCO DE SEGURIDAD NI LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO DE LA CONDUCTORA Y LA MOTOCICLETA A LA SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ.
ART.111° DEL C.C.C.
EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 18:35 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE SOBRE PTE PERÓN Y JULIO A. ROCA B° LAS FLORES AL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA TITÁN, COLOR NEGRA 150 CC, SIN DOMINIO, QUE ERA CONDUCIDA POR UN JOVEN MAYOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN CASCO DE SEGURIDAD NI LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO DEL CONDUCTOR Y LA MOTOCICLETA A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ.
ART.111° DEL C.C.C.
EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 18:40 HS PERSONAL POLICIAL PROCEDE SOBRE PTE PERÓN Y JULIO A. ROCA B° LAS FLORES AL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO TRIP 110 CC, COLOR ROJA, QUE ERA CONDUCIDA POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN CASCO DE SEGURIDAD NI LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO DEL CONDUCTOR Y LA MOTOCICLETA A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE PAZ.
CONTRAVENCION ART. 51º C.C.C.-
EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 19:00 HS, SE HACE PRESENTE UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO MAYOR DE EDAD, MANIFESTANDO QUE EN LA FECHA SU HERMANO MENOR DE EDAD, FUE INCREPADO POR OTRO MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN EMPEZO A INSULTARLO EN LA VIA PUBLICA, AFECTANDO SU DECORO PERSONAL. QUE NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SUCEDE ESTE TIPO DE SITUACION.
CONTRAVENCION ART. 81º C.C.C.-
EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 22:05 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE SOBRE CALLE BV ALLENDE Nº 600, AL CONTROL DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN EMPEZO A INSULTAR A LOS UNIFORMADOS, HACIENDO ADEMANES E INCITANDO A LA PELEA, POR LO QUE SE PROCEDE A SU TRASLADO A DEPENDENCIA POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
DAÑO Y AMENAZAS.-
EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LUQUE, SIENDO LAS 23:00 HS, PERSONAL POLICIAL TOMA CONOCIMIENTO QUE EN EL DISPENSARIO LOCAL HABRIA UN SUJETO MASCULINO MAYOR DE EDAD MUY ALTERADO CON UNA CRISIS DE NERVIOS, QUIEN HABRIA DESTROZADO VENTANA, PUERTA Y ELEMENTOS DE DICHO NOSOCOMIO Y AMENAZANDO AL PERSONAL DE GUARDIA, POR LO QUE CONSTITUIDOS EN EL LUGAR, LOS UNIFORMADOS COMPRUEBAN LA VERACIDAD DE LO HECHOS, PROCEDIENDO A LA REDUCCION DE ESTE SUJETO A QUIEN SE LO IDENTIFICA Y SE LO TRASLADA A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DE FISCALIA DE JESUS MARIA. ACTUALMENTE PERMANECE ALOJADO EN EL DESTACAMENTO CAÑADA DE LUQUE.
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