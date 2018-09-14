Policiales de la Departamental Totoral

ART 104 C.C.C. CONDUCTOR MENOR DE EDAD
RESEÑA: EN LA VISPERA DE 17:15 HS. POLICÍA CAMINERA, PROCEDE AL CONTROL EN RUTA NAC. N° 60 KM 780 DE LA LOCALIDAD DE SARMIENTO DE UNA CAMIONETA CHEVROLET LUV CONDUCIDA POR UNA FEMENINA MENOR DE EDAD ACOMPAÑADA DE SU PROGENITORA, AMBAS CON DOMICILIO EN VILLA DEL TOTORAL SE PROCEDE AL TRASLADO A SEDE POLICIAL DE LOS OCUPANTES Y EL VEHÍCULO QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
TENTATIVA DE HURTO.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 19:30 HS. SE MONTÓ UN OPERATIVO DE RASTRILLAJE EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL DEBIDO A QUE MOMENTOS ANTES UN MASCULINO MENOR DE EDAD ORIUNDO DE LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, MIENTRAS REGRESABA CAMINANDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA IPETYM N° 74 A LA ALTURA DE BV. ALLENDE ESQ. ROBERTO J. NOBLE ES INTERCEPTADO POR DOS SUJETOS MASCULINOS LOS QUE INTENTARON ARREBATARLE LA MOCHILA Y UN CELULAR, EL MENOR SE RESISTE Y NO LOGRANDO SUSTRAERLE NINGÚN ELEMENTO, SE DÁN A LA FUGA, PERSONAL POLICIAL, EN BASE DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA LOGRA IDENTIFICARLOS Y SE PONE EN CONOCIMIENTO A FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA, SE LOBRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ART. 81º C.C.C.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 20:15 HS. PERSONAL POLICIAL MIENTRAS REALIZABA PATRULLAJE OBSERVA UN SUJETO DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD EN ACTITUD SOSPECHOSA, POR LO QUE SE TRATA DE IDENTIFICAR AL MISMO Y ES AHÍ QUE ÉSTE COMIENZA A INCREPAR CON AGRAVIOS AL PERSONAL ACTUANTE, GENERANDO ASÍ UN ESCÁNDALO EN LA VÍA PÚBLICA, POR LO QUE SE PROCEDE A SU APREHENSIÓN Y TRASLADO A LA DEPENDENCIA QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ART. 111º C.C.C.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 21:20 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL EN CALLES PTE PERÓN Y JULIO A. PINTO B° LAS FLORES DE VILLA DEL TOTORAL, DE UNA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA IBR 150 CC, QUE ERA CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN CASCO DE SEGURIDAD NI LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO DEL CONDUCTOR Y LA MOTOCICLETA A LA DEPENDENCIA POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ACCIDENTE DE TRANSITO SIN LESIONADOS
RESEÑA: EN LA FECHA A LAS 05:00 HS. SE COMISIONA A PERSONAL POLICIAL A RUTA 9 y 60 ACCESO ESTE, EN VIRTUD DE QUE UN COLECTIVO DE LA EMPRESA KECA BUS, CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE LA FALDA, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, DICHO RODADO QUEDO ENCAJADO EN LA PARTE TRASERA DEL GUARDARRAIL OBSTRUYENDO EL PASO SOBRE EL ACCESO ESTE HACIA LA RUTA 60, LOGRANDO SACARLO AL MISMO Y LIBERANDO EL PASO DE LA RUTA A LAS 07HS SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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