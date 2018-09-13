Policiales de la Departamental Totoral

TENENCIA ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 07:30 HS. PERSONAL DE GENDAMERIA NACIONAL PROCEDE AL CONTROL EN CALLE PÚBLICA S/Nº DE LA LOCALIDAD DE SINSACATE DE UNA PICK-UP MARCA CHEVROLET S-10, CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE LA LOCALIDAD DE COLONIA CAROYA, QUIEN LLEVABA UN ARMA DE FUEGO EN EL ASIENTO TRASERO, CON 25 CARTUCHOS, POR LO QUE SE LE SOLICITO LA DOCUMENTACION DE DICHA ARMA, PRESENTANDO TARJETA DE USO CIVIL CONDICIONAL Y TARJETA DE LEGITIMO USUARIO VENCIDA EL 01/03/2016. SE LO TRASLADA A SEDE POLICIAL CON CONOCIMIENTO DE LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
CONTRAVENCION ART 111 C.C.C.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 10:25 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL EN CALLE PTE PERON Y JULIO A. ROCA DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA MOTOCICLETA MARCA CORVEN 110 C.C, CONDUCIDA POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN ESPEJOS, SIN CASCO DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE SE PROCEDIO A SU TRASLADO A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
CONTRAVENCION ART 111 C.C.C.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 20:40 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL EN CALLE ARTURO M.BASS Y SAN MARTIN DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA MOTOCICLETA MARCA BRAVA 110 C.C, CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LOS ESPEJOS, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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