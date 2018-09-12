Policiales de la Departamental Totoral

ART. 111 CCC LEY 10.326
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 11:00 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDEN AL CONTROL EN SAN CAYETANO Y LUCAS TESSINO DE LA LOCALIDAD DE SINSACATE DE UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX, , CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE LOCALIDAD DE "EL RODEO" QUIEN TRANSPORTABA TREINTA (30) BOLSAS DE ALIMENTO PARA VACUNOS DE 30 KG CADA UNA, SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE SE PROCEDE AL SECUESTRO DE LA MISMA QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
INFRACCION A LA LEY 14.346 ( LEY DE PROTECCION ANIMAL)
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 15:30 HS. PRESENTE PERSONAL DE GENDARMERIA NACIONAL QUIENES PROCEDIERON AL CONTROL EN RUTA N 9 KM 758 DE LA LOCALIDAD DE SINSACATE DE UN VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, , CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE COMODORO RIVADAVIA, PCIA CHUBUT QUIEN TRANSPORTABA EN UNA BOLSA CUATRO (04) GALLOS, MANIFESTANDO QUE LOS USABA PARA PELEAS DE RIÑA, POR LO QUE SE PROCEDE AL SECUESTRO DE LOS MISMOS Y POSTERIOR TRASLADO A SEDE POLICIAL. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
HURTO
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 17:10 SE COMISIONA A PERSONAL POLICIAL A
B° PTE PERÓN DE VILLA DEL TOTORAL DONDE SE ENCONTRABA UN MASCULINO MAYOR DE EDAD QUE MANIFESTABA QUE A SU AMIGO, QUIEN ES SORDO-MUDO, LE HABÍAN SUSTRAÍDO SU TELÉFONO CELULAR Y QUE EL AUTOR SERIA UN MASCULINO MAYOR DE EDAD CON QUIEN SE ENCONTRABAN DISCUTIENDO Y QUIEN AL ADVERTIR LA PRESENCIA DE LOS EFECTIVOS SE DA A LA FUGA CAYENDOSELE DE ENTRE SUS ROPAS UN CELULAR MARCA LG PANTALLA TÁCTIL, COLOR BLANCO CON NEGRO, AL QUE EL DAMNIFICADO RECONOCE COMO PROPIO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DEL MISMO Y ENTREGA DE PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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