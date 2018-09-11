Policiales de la Departamental Totoral

DURANTE EL DIA VIERNES 07, SABADO 08 Y EL DOMINGO 09 SE LLEVARON A CABO CONTROLES DE MOTOCICLETAS EN TODO EL AMBITO JURISDICCIONAL DONDE SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA MARCA CERRO 110 C.C SIN DOMINIO VISIBLE, UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 150 C.C SIN DOMINIO VISIBLE, UNA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA 125 C.C UNA MOTOCICLETA MARCA CERRO 110 C.C, UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO 250 C.C, TRES MOTOCICLETAS GUERRERO TRIP 110CC, UNA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150CC , UNA MOTOCICLETA HONDA 150CC, YA QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NI CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES
ALLANAMIENTO POSITIVO.-
RESEÑA: EL DIA VIERNES 07 A LAS 07:30 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDIO A CUMPLIMENTAR ORDEN DE ALLANAMIENTO EMANADA POR FISCALIA DE JESUS MARIA, EN RELACION A SUMARIO CARATULADA COMO LESIONES LEVES Y AMENAZAS, EN UN DOMICILIO DE VILLA DEL TOTORAL, ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDOSE AL SECUESTRO DE UNA CUCHILLA CON CABO DE MADERA DE UNOS 25 CM SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
ALLANAMIENTO POSITIVO.-
RESEÑA: EL DIA VIERNES 07 A LAS 07:50 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDIO A CUMPLIMENTAR ORDEN DE ALLANAMIENTO EMANADA POR FISCALIA DE JESUS MARIA, EN UN DOMICILIO DE VILLA DEL TOTORAL, ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDOSE AL SECUESTRO DE UN PALO DE MADERA (TIPO DE ESCOBA) DE 1,40 MTS APROX DE LARGO SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
APREHENSION Y SECUESTRO DE ARMA DE FUEGO.-
RESEÑA: EL DIA VIERNES 07 A LAS 19:00 HS. REFERENTE A ACTUACIONES SUMARIALES JUDICIALES, SE PROCEDIO A LA APREHENSION DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, ORIUNDO DE LA LOCALIDAD DE LAS PÈÑAS, Y EL SECUESTRO DE UNA ESCOPETA CALIBRE 16 DE UN SOLO CAÑO CON CONOCIMIENTO E INTERVENCION DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA, QUEDANDO ALOJADO EN SEDE POLICIAL, A DISPOSICION DE LA MISMA SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
CONTRAVENCION ART 82 C.C.C.-
RESEÑA: EL DIA SABADO 08 A LAS 02:30 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL EN CALLE SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LUQUE DE DOS SUJETOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD EN APARENTE ESTADO DE EBRIEDAD, QUIENES COMENZARON A PROFERIR INSULTOS A LOS UNIFORMADOS PROVOCANDO ESCANDALOS, POR LO QUE SE PROCEDE A LA APREHENSION Y POSTERIOR TRASLADO DE AMBOS A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ART 80 C.C.C LEY 10.326
RESEÑA: EL DIA SABADO 08 A LAS 05:00 HS. PERSONAL POLICIAL QUE CUBRIA SERVICIO ADICIONAL EN CLUB COLON DE VILLA DEL TOTORAL, OBSERVA EN CERCANIA DE LOS BAÑOS, A DOS SUJETOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD, PELEANDO POR LO QUE SE HACE CESAR LA FALTA Y SE PROCEDE A LA APREHENSION DE DICHAS PERSONAS Y PROCEDIENDO A SU TRASLADO A DEPENDENCIA POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ACTUACIONES LABRADAS
RESEÑA: EL DIA SABADO 08 A LAS 21:05 HS. PERSONAL POLICIAL MIENTRAS PATRULLABA POR ZONA CÉNTRICA OBSERVAN UN SUJETO MASCULINO MENOR DE EDAD QUE HABÍA INGRESADO AL SALÓN PARROQUIAL Y SALIA POR UNA VENTANA, Y OTROS DOS SUJETOS QUE SE ENCONTRABAN AL FRENTE OBSERVANDO LA ACCIÓN QUIENES AL PERCATARSE DE LA PRESENCIA POLICIAL COMIENZAN A ACTUAR CON VISIBLE ESTADO DE NERVIOSISMO, POR LO QUE SE PROCEDE A IDENTIFICARLOS Y A POSTERIOR APREHENDERLOS Y TRASLADARLOS A SEDE POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICION SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
INCENDIO
RESEÑA: EL DIA DOMINGO 09 A LAS 11:20 HS. PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE A CNO. AL BALNEARIO DE VILLA DEL TOTORAL, EN UN CAMPO DE UNAS 5 HECTÁREAS QUE COLINDA A DOS CAMPOS MAS DEBIDO A QUE SE PRODUJO UN FOCO IGNEO QUE AFECTÓ 2 HAS DE PASTIZALES Y 150 MTS DE ALAMBRADOS EN EL LUGAR TRABAJÓ UNA DOTACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL TOTORAL. SE LABRAN ACTUACIONES DE RIGOR.
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