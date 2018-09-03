Policiales de la Departamental Totoral

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018. -
EN LA FECHA, SE RECEPTARON DOS (02) PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL ART. 111 "PROHIBICIÓN DE TRANSITAR SIN DOCUMENTACIÓN, SIN CASCO O SIN PLACA IDENTIFICATORIA EN MOTOVEHÍCULOS" DEL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, EN EL AMBITO DE ESTA JURISDICCION.
FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
EN LA FECHA, SE RECEPTARON CINCO (05) PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL ART. 111 "PROHIBICIÓN DE TRANSITAR SIN DOCUMENTACIÓN, SIN CASCO O SIN PLACA IDENTIFICATORIA EN MOTOVEHÍCULOS" DEL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, EN EL AMBITO DE ESTA JURISDICCION.
ART.80 CCC LEY 10.326 "DESÓRDENES PÚBLICOS"
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 17:20 HS, PERSONAL POLICIAL QUE SE ENCONTRABA CUBRIENDO SERVICIO ADICIONAL EN EL EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL CLASICO CLUB INDEPENDIENTE VS CLUB COLON, ACUDEN AL LLAMADO DE LA GENTE AL SECTOR DE LA TRIBUNA LOCAL YA QUE HABIA DOS FEMENINAS MAYORES DE EDAD, QUE SE PROFERIAN GOLPES DE PUÑO, HACIENDOLO EN FORMA PELIGROSA PARA SU INTEGRIDAD FISICA Y PARA TERCEROS, POR LO QUE SE PROCEDE A HACER CESAR LA FALTA Y TRASLADANDOLAS A SEDE POLICIAL Y PONIENDO EN CONOCIMIENTO Y A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ.
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