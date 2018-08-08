Policiales de la Departamental Totoral

ART. 114 C.C.C
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 12:00 HS PERSONAL DE POLICIA CAMINERA PROCEDE SOBRE RUTA NACIONAL Nº 9 KM 784AL CONTROL DE CAMION MARCA MERCEDES BENZ, EL CUAL ERA CONDUCIOD POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUE TRANSPORTABA POSTES, TRANQUERAS DE MADERAS, TABLAS, VARILLAS PARA ALAMBRES. SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE POR TAL MOTIVO ES TRASLADADO A LA DEPENDENCIA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
COHECHO
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SINSACATE, SIENDO LAS 12:15 HS PERSONAL DE POLICIA CAMINERA PROCEDE SOBRE RUTA NACIONAL Nº 9 KM 758AL CONTROL DE UN VEHICULO MARCA FIAT CRONOS, EL QUE ERA CONDUCIDO POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, ACOMPAÑADO POR SU HIJO,AMBOS ORIUNDOS DE LA PCIA. DE TUCUMAN, ESTE ULTIMO NO LLEVABA EL CINTURON DE SEGURIDAD COLOCADO Y AL MOMENTO DE SER NOTIFICADO QUE SE LE IBA LABRAR EL ACTA DE INFRACCION, DICHO CONDUCTOR OFRECE 100 $ PARA QUE EL PERSONAL ACTUANTE NO LE REALICE DICHA ACTA. POR TAL MOTIVO ES TRASLADADO A LA DEPENDENCIA.
PEDIDO DE CAPTURA Y LEY NAC Nº 23737 TENENCIA Y TRAFICO DE ESTUPERFACIENTES
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SINSACATE, SIENDO LAS 12:20HS, PERSONAL DE POLICIA CAMINERA SOBRE RUTA NACIONAL Nº 9 KM 784 PROCEDE AL CONTROL DE UN VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN. MODELO GOLF COUNTRY, EL CUAL ERA CONDUCIDO POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EL CUAL PRESENTABA PEDIDO DE CAPTURA VIGENTE ,SOLICITADO POR EL TRIBUNAL FEDERAL EN LO ORAL Y EN LO CRIMINAL, ADEMAS SE LE REALIZA PALPADO PREVENTIVO DE ARMAS, ENCONTRANDOSE EN EL BOLSILLO IZQUIERDO DEL PANTALON UNA BOLSA DE NYLON DE DIMENSIONES PEQUEÑA Y EN SU INTERIOR DOS TROZOS DE APARENTEMENTE PICADURA DE MARIHUANA, UN PAQUETE DE SEDA Y UN PICADOR DE MARIHUANA, POR LO QUE SE LE SOLICITA LA COLABORACION DE LA F.P.A ( FUERZA POLICIAL ANTINARCOTICO).
ART 70 C.C.C
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 18:45 HS, MIENTRAS PERSONAL POLICIAL SE ENCONTRABA PATRULLANDO POR CALLES REPUBLICA ARGENTINA Y PTE PERON OBSERVA UN MASCULINO ASOMANDOSE POR LA VENTANA DE UN NEGOCIO Y A POSTERIOR MANIPULANDO EL PICAPORTE DEL MISMO .SE PROCEDE AL CONTROL IDENTIFICANDOLO, SIENDO ESTE UN JOVEN MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORODOBA. SEGUIDAMENTE SE ENTREVISTA A LA DUEÑA DEL LOCAL QUIEN MANIFESTO QUE SINTIO INTRANQUILIDAD EN ESE MOMENTO YA QUE ESTABA SOLA EN EL LOCAL, SE PROCEDE A LA APREHENSION DEL MISMO Y TRASLADO QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
LEY NAC Nº 23737 TENENCIA Y TRAFICO DE ESTUPERFACIENTE
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 22:30 HS, PERSONAL DE PATRULLA PREVENTIVA PROCEDE AL CONTROL DE UN VEHICULO MARCA FIAT 147, COLOR BLANCO CONDUCIDO POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE JESUS MARIA, PROCEDIENDO AL CONTROL DEL INTERIOR DEL RODADO EN UNOS DE LOS PANELES DE ATRÁS SE PROCEDE AL SECUESTRO DE DOS ENVOLTORIOS CON SUSTANCIA BLANCA APARENTEMENTE DE CLORIDATO DE COCAINA EN BOLSAS DE NYLON Y UNA PISTOLA REPLICA DE 9 MM PLASTICA COLOR NEGRA, DOS CELULARES Y UNA POR LO QUE SE SOLICITA COLABORACION DE LA F.P.A (FUERZA POLICIAL ANTINARCORTICO).
ART 52 C.C.C
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDOLAS 00:10 HS, PERSONAL POLICIAL OBSERVA UN MASCULINO ORINANDO EN LA PUERTA DE UNA VIVIENDA POR LO QUE CUANDO SE LE HACE CESAR LA FALTA ESTE HACE GESTOS Y ADEMANES TOCANDOSE LAS PARTES INTIMAS EN EL LUGAR DONDE HABIA MUCHA GENTE. SEGUIDAMENTE SE PROCEDE AL CONTROL E IDENTIFICACION DE DICHO SUJETO MAYOR DE EDAD, SIENDO TRASLADADO A LA DEPENDENCIA APRHENDIDO QUEDANDO A DISPOSICION DEL JUZGADO DE PAZ.
ART 105 Y 111 C.C.C
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 00:50 HS, PERSONAL POLICIAL MIENTRAS SE ENCONTRABA DE RECORRIDO POR BV ALLENDE OBSERVA UNA MOTOCICLETA COLOR AZUL CON DOS SUJETOS A BORDO, A LOS CUALES SE LES DA LA VOZ DE ALTO HACIENDO CASO OMISO, IMPACTANDO CON UN PEUGEOT 206 COLOR BORDO EN EL LATERAL IZQUIERDO, SIGUIENDO SU MARCHA. CAYENDO EL ACOMPAÑANTE AL SUELO, TRAS IDENFICARLO SE PROCEDE AL TRASLADO A LA DEPENDENCIA. POSTERIORMENTE SE OBSERVA UNA MOTOCICLETA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS LA CUAL CIRCULABA CAMINO EL CINCO A GRAN VELOCIDAD, CONTINUANDO CON EL RECORRIDO SE DIVISA A UN MASCULINO DE CUBITO DORSAL SOBRE DICHO CAMINO, A QUIEN SE LE OBSERVA UNA APARENTE LESION EN SU CABEZA Y MANIFIESTA DOLOR EN LA MISMA, SE SOLICITO ASISTENCIA MEDICA, EN EL LUGAR SE HIZO PRESENTE EL TEM QUIEN LO TRASLADO AL HOSPITAL VICENTE AGÜERO DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA. POSTERIORMENTE SE TRASLADO EL RODADO A LA DEPENDENCIA LOCAL, LA CUAL POSEE DAÑOS LATERALES Y SU FRENTE QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
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