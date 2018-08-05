Policiales de la Departamental Totoral

Departamental Totoral - Cordoba -
ALLANAMIENTO POSITIVO.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 09:20 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDIO A CUMPLIMENTAR ORDEN DE ALLANAMIENTO DICTADO POR FISCALIA DE JESUS MARIA, EN RELACION A SUMARIO, CARATULADO COMO ROBO, EN UN DOMICILIO DE VILLA DEL TOTORAL, ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UN CUADRO DE BICICLETA MARCA VENZO, RODADO 29, TAMAÑO M SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ALLANAMIENTO POSITIVO.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 10:30 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDIO A CUMPLIMENTAR ORDEN DE ALLANAMIENTO DICTADO POR FISCALIA DE JESUS MARIA, EN RELACION A SUMARIO, CARATULADO COMO HURTO, EN UN DOMICILIO DE CAPILLA DE SITON, ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UNA CAMISA MANGAS LARGAS, UNA GORRA Y UNA BOTELLA DE WHISKY MARCA OLD SMUGGLER SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
CONTRAVENCION. ART 114 C.C.C.-
RESEÑA: EN LA VÍSPERA A LAS 11:10 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL EN CAMINO REAL DE SINSACATE, DE UNA PICK-UP FORD F-100, CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN TRANSPORTABA 70 BOLSAS DE PAPA, SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DE CARGA, POR LO QUE SE LOS TRASLADA A DEPENDENCIA POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario