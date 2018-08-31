Policiales de la Departamental Totoral

VEHICULO CON PEDIDO DE SECUESTRO.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 12:30 HS. PERSONAL POLICIAL DE CAMINERA, PROCEDE AL CONTROL EN RUTA 9 KM 758 DE LA LOCALIDAD DE SINSACATE DE UN VEHICULO MARCA FIAT SIENA CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD ACOMPAÑADO POR OTROS MASCULINO MAYOR DE EDAD AMBOS ORIUNDOS DE LA LOCALIDAD DE RECREO, PCIA DE CATAMARCA Y AL CHEQUEAR EL DOMINIO DEL RODADO POR EL SISTEMA DNRPA, ARROJA PEDIDO DE SECUESTRO DE FECHA 22/10/2003, DE LA PCIA DE CORDOBA.SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ACCIDENTE DE TRANSITO.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 17:30 HS. SE COMISIONA A PERSONAL POLICIAL A CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE SINSACATE DEBIDO A UN ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UN VEHICULO MARCA PEUGEOT 207 CONDUCIDO POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD QUIEN POR RAZONES QUE SE TRATAN DE ESTABLECER PERDIO EL CONTROL DEL RODADO, IMPACTANDO CON UN POSTE DE CEMENTO A LA ORILLA DEL CAMINO. SE HIZO PRESENTE SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS, TRASLADANDO A LA CONDUCTORA AL HOSPITAL DE JESUS MARIA CON POLITRAUMATISMOS VARIOS. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
CONTRAVENCION ART 111 C.C.C.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 20:30 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL EN JULIO A ROCA Y PTE PERON DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA MOTOCICLETA HONDA CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario