Policiales de la Departamental Totoral

ACCIDENTE CULPOSO
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 14:30 HS. SE COMISIONA A PERSONAL POLICIAL A RUTA 9 KM 758 DE LA LOCALIDAD DE SINSACATE DEBIDO A UN ACCIDENTE ENTRE UN VEHÍCULO CITRÖEN PICASSO, CONDUCIDO POR UN MASCULINIO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE B° SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD ESQUINAS (PCIA. STA.FÉ), ACOMPAÑADO POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD Y LO HACÍA EN SENTIDO NORTE-SUR EL CUAL POR RAZONES QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONA CON UN CAMIÓN SCANIA L-111, CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE LA LOCALIDAD DE DESPEÑADEROS, QUIEN LO HACÍA EN SENTIDO CONTRARIO. SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR SERVICIO DE EMERGENCIAS SUM, QUIEN TRASLADA AL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO MENOR Y SU ACOMPAÑANTE AL HOSPITAL VICENTE AGÜERO DE JESÚS MARÍA CON POLITRAUMATISMOS VARIOS Y HERIDAS DE CONSIDERACIÓN. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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