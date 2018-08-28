Policiales de la Departamental Totoral

ART.111° C.C.C
RESEÑA: EL DIA SABADO A LAS 20:35 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL EN PTE. PERÓN Y REPÚBLICA ARGENTINA B° CENTRO DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA IBR 125 CC, QUE ERA CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN CASCO DE SEGURIDAD NI LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO DEL CONDUCTOR Y EL RODADO A LA DEPENDENCIA POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
INCENDIO.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 17:10 HS. SE COMISIONA A PERSONAL POLICIAL AL BASURAL DE CAÑADA DE LUQUE DEBIDO A QUE SE HABRIA REACTIVADO UN INCENDIO EXTINGUIDO EL DIA SABADO, HACIENDOSE PRESENTES PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA LOCALIDAD DE OBISPO TREJO. SE QUEMO 400 METROS CUADRADOS DE BASURA, 200 MTS DE ALAMBRADO Y 3 HECTAREAS DE MONTE VIRGEN Y UNA HECTAREA DE RASTROJOS, PUDIENDO CONTROLAR EL FUEGO QUEDANDO PERSONAL DE BOMBEROS EFECTUANDO GUARDIA DE CENIZAS. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario