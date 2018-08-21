Policiales de la Departamental Totoral

FECHA: DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2018. -
18 DE AGOSTO DE 2018.-
CONTRAVENCION ART 81 C.C.C.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 17:40 HS SE HACE PRESENTE LA DAMNIFICADA QUIEN MANIFIESTA QUE TIENE PROBLEMAS CON SU VECINA POR RUIDOS MOLESTOS, YA QUE EN REITERADAS OPORTUNIDADES TUVO QUE LLAMAR A LA POLICIA, PORQUE EN HORARIOS DE DESCANSO PONIA LA MUSICA A MUY ALTO VOLUMEN.
CONTRAVENCION ART 111 C.C.C.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, SIENDO LAS 18:30 HS, SOBRE CALLE 12 DE MARZO S/Nº SE PROCEDE AL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA 150 C.C SIN MARCA NI DOMINIO VISIBLE, CONDUCIDA POR UN JOVEN MAYOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN LA CHAPA PATENTE COLOCADA Y SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE ES TRASLADADO A DEPENDENCIA POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
CONTRAVENCION ART 104 C.C.C.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 21:20 HS, SOBRE CALLE HIPOLITO IRIGOYEN Y JULIO A. ROCA SE PROCEDE AL CONTROL DE MOTOCICLETA MARCA CORVEN 150 cc CONDUCIDA POR UNA JOVEN MENOR DE EDAD, ACOMPAÑADA POR OTRA MENOR, QUIENES CIRCULABAN SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE SE TRASLADA A DEPENDENCIA POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
CONTRAVENCION ART 111 C.C.C.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 21:30 HS, SOBRE HIPOLITO IRIGOYEN Y JULIO A. ROCA SE PROCEDE AL CONTROL DE MOTOCICLETA MARCA CORVEN 150 cc, CONDUCIDA POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, POR LO QUE ES TRASLADO A DEPENDENCIA POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
CONTRAVENCION ART 111 C.C.C.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 21:40 HS, SOBRE HIPOLITO IRIGOYEN Y JULIO A. ROCA SE PROCEDE AL CONTROL DE MOTOCICLETA MARCA CORVEN 110 cc, CONDUCIDA POR UN JOVEN MAYOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE ES TRASLADO A DEPENDENCIA POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2018.-
ART 111 C.C.C LEY 10.326
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 05:05 HS, SOBRE RUTA NACIONAL Nº 9 KM 787, PERSONAL DE POLICÍA CAMINERA PROCEDEN AL CONTROL DE MOTOCICLETA MARCA CORVEN, MODELO ROUSER 200 CC CONDUCIDA POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, EL CUAL CARECE DE LICENCIA DE CONDUCIR Y DE LA DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO, SE PROCEDE AL TRASLADO A DEPENDENCIA POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ.
ART. 111 C.C.C LEY 10.326
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SINSACATE, SIENDO LAS 06:40 HS, SOBRE CAMINO REAL Y LOS JACARANDAES, PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL DE MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 150 CC EN LA QUE SE TRASLADABAN EL ACUSADO Y ACOMPAÑANTE, AMBOS MAYORES DE EDAD, QUIENES AL MOMENTO DEL CONTROL NO TENIAN CASCO DE SEGURIDAD NI LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE Y EL RODADO CARECIA DE LUZ TRASERA Y ESPEJOS, POR LO QUE FUERON CONDUCIDOS A SEDE POLICIAL.
ALLANAMIENTO POSITIVO CON DETENIDO Y SECUESTRO IMPOSTERGABLE
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SINSACATE, SIENDO LAS 09:20 HS, SOBRE CALLE SAN JUAN N° 588 B° PUEBLO NUEVO, EN EL MARCO DE INVESTIGACION DE UN HECHO CONTRA LA PROPIEDAD, DE FECHA 03/08/18 EN EL QUE RESULTA DAMNIFICADO UN VECINO DE DICHA LOCALIDAD, CON CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE FERIA DE JESUS MARIA PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES, CRÍA SINSACATE Y LA DIV INVESTIGACIONES DPTAL COLÓN PROCEDEN A ALLANAR EL DOMICILIO DE LUGAR CITADO DONDE VIVE EL ACUSADO, EL QUE ARROJÓ RESULTADO POSITIVO LOGRANDOSE EL SECUESTRO Y SECUESTRO IMPOSTERGABLE DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS A LA CAUSA, ACTO SEGUIDO Y DANDO CUMPLIMIENTO A DIRECTIVAS DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE SE EFECTIVIZA LA DETENCION DEL CAUSANTE Y POSTERIOR TRASLADO A LA SUB CRÍA. SINSACATE.
FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2018.-
PEDIDO DE CAPTURA POR ROBO CALIFICADO
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, SIENDO LAS 00:45 HS, PERSONAL DE POLICIA CAMINERA SOBRE RUTA NACIONAL N° 9 KM 772, PROCEDIERON AL CONTROL DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, EL CUAL AL SER CONSULTADO EN EL SISTEMA PDA N°731 ARROJA PEDIDO DE CAPTURA VIGENTE EN RELACION A "ROBO CALIFICADO CON USO DE ARMA DE FUEGO" HECHO ACAECIDO EN LOCALIDAD DE SARMIENTO CON FECHA 01/08/18, POR LO QUE SE LO TRASLADA A DEPENDENCIA MAS CERCANA.
FECHA: 20 DE AGOSTO DE 2018.-
ART. 81º DEL C.C.C.
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, SIENDO LAS 04:00 HS, SOBRE BV SAN MARTIN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PERSONAL POLICIAL PROCEDE A LA APREHENSIÓN DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITON . EL MISMO CAUSÓ DISTURBIO EN PEÑA FOLCLÓRICA.
CONTRAVENCION ART 81 C.C.C.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, SIENDO LAS 05:15 HS, SOBRE CALLE LIDORO CENTURION S/Nº. (SUB COMISARIA), EN MOMENTOS QUE PERSONAL POLICIAL ALJOABA A UN CONTRAVENTOR SE APERSONAN CUATRO SUJETOS MASCULINOS, LOS CUALES EMPEZARON A PROFERIR GRITOS, ADEMAS DE DECIR OTROS TIPOS DE EXPRESIONES CONTRA EL PERSONAL DE GUARDIA. QUE A POSTERIOR SE LOGRO IDENTIFICARLOS, SIENDO TODOS ELLOS MAYORES DE EDAD HACIENDO ENTREGA DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, TODOS DE LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITON.
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