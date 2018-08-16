Policiales de la Departamental Totoral

PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 09:20 HS. PERSONAL DE POLICÍA CAMINERA PROCEDIO AL CONTROL EN RUTA NAC 9 KM 758 DE LA LOCALIDAD DE SINSACATE DE UNA PICK -UP MARCA AMAROK CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE LA LOCALIDAD DE GRAL RODRIGUEZ DE PCIA. DE BS.AS QUIEN TRANSPORTABA UN ARMA DE FUEGO SIENDO MARCA GLOCK MODELO G- 22, SERIE Nº NXP-720, CALIBRE 40 MM, SIN CARGADOR, QUIEN CARECIA DE CARNET DE TENENCIA DE ARMA DE USO CIVIL CONDICIONAL. SIENDO TRASLADADO A LA DEPENDENCIA A DISPOSICION DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE. LABRANDOSE ACTUACIONES SUMARIALES
COHECHO
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 10:30 HS. PERSONAL DE POLICÍA CAMINERA, PROCEDEN AL CONTROL EN RUTA NAC 9 KM 758 DE LA LOCALIDAD DE SINSACATE DE UN AUTO FIAT SIENA, CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE MERLO, PCIA BUENOS AIRES EL QUE LO HACIA CON LUZ BAJA APAGADA POR LO QUE SE LABRA ACTA DE CONSTATACIÓN, QUE EN EL MOMENTO QUE EL INFRACTOR SE NOTIFICA DE LA FALTA PONE ENTRE LOS FORMULARIOS EL BILLETE CITADO, TRATANDO DE SOBORNAR A LOS UNIFORMADOS, ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A LA APREHENSIÓN DEL CAUSANTE Y SECUESTRO DEL DINERO Y SE PROCEDE AL TRASLADAO A SEDE POLICIAL. LABRANDOSE ACTUACIONES SUMARIALES
ALLANAMIENTO POSITIVO
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 11:30 HS. PERSONAL DE LA SUB CRIA SINSACATE A ORDENES DE SU TITULAR Y EFECTIVOS DE LA DIV. INVESTIGACIONES, EN EL MARCO DE ACTUACIONES SUMARIALES CARATULADAS ROBO CALIFICADO, CON LA CORRESPONDIENTE ORDEN JUDICIAL SE REALIZO UN ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO DE LA LOCALIDAD DE SINSACATE ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UN PAR DE ZAPATILLAS MARCA NIKE Y DOS TELÉFONOS CELULARES J7. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
ALLANAMIENTO POSITIVO
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 11:35 HS. PERSONAL DE LA SUB CRIA SINSACATE A ORDENES DE SU TITULAR Y EFECTIVOS DE LA DIV. INVESTIGACIONES, EN EL MARCO DE ACTUACIONES SUMARIALES CARATULADAS ROBO CALIFICADO, CON LA CORRESPONDIENTE ORDEN JUDICIAL SE REALIZO UN ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO DE LA LOCALIDAD DE SINSACATE ARROJANDO RESULTADO POSITIVO LOGRANDOSE EL SECUESTRO DE UNA PISTOLA MARCA BERSA CAL. 22 LARGO, DOS CAJAS DE PROYECTILES MISMO CALIBRE CON UN TOTAL DE 92 UNIDADES. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
ART. 111 C.C.C. LEY 10.326
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 18:00 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL EN PABLO MOYANO S/N (FRENTE A ESTACIÓN DE SERVICIO) DE CAÑADA DE LUQUE DE UNA MOTOCICLETA ROUSSER MODELO 150 C.C CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD QUIEN AL MOMENTO DEL CONTROL NO PORTABA CASCO DE SEGURIDAD Y CARECIA DE CHAPA PATENTE VISIBLE, ESPEJOS Y DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE TRASLADA A LA DEPENDENCIA QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ
HALLAZGO DE ELEMENTO SUSTRAÍDO
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 20:40 HS. PERSONAL DE CAÑADA DE LUQUE, TRAS TAREAS INVESTIGATIVAS RELACIONADO A ACTUACIONES SUMARIALES CARATULADO A PRIMA FACIE COMO HURTO REALIZÓ AMPLIO RASTRILLAJE, ENCONTRANDO ENTRE UNOS PASTIZALES BICICLETA MARCA VENZO LOKI, COLOR BLANCA DANDO CONOCIMIENTO A FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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