Policiales de la Departamental Totoral

HECHOS OCURRIDOS EL DIA 08/08/18:
ART 51 C.C.C LEY 10.326.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 13:00 HS, SE HACE PRESENTE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE HACE OCHO (8) MESES LE COMPRO UN VEHICULO A UN VECINO DE ESTA LOCALIDAD, A TRAVES DE UN BOLETO DE COMPRA Y VENTA, HACIENDO EL PAGO TOTAL, TENIENDO COMPROBANTE DE DICHA COMPRA Y QUE DESDE HACE UN TIEMPO ES MOLESTADO POR AQUELLA PERSONA EN LA VIA PUBLICA, EL CUAL LE SOLICITA LA DEVOLUCION DEL RODADO POR FALTA DE PAGO. CANSADO DE LAS MOLESTIAS Y DIFAMACIONES ES QUE REALIZA LA CORRESPONDIENTE DENUNCIA CONTRAVENCIONAL.
ALLANAMIENTO POSITIVO
RESEÑA: SIENDO LAS 18:20 HS PERSONAL POLICIAL PROCEDE A DILIGENCIAR ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO, EN LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, RELACIONADO A UN HECHO DE "ROBO" CON CONOCIMIENTO E INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA, ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE (01) UN CELULAR MARCA SAMSUNG, MODELO J7.
ART 111° C.C.C LEY 10.326
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 21:20 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL SOBRE CALLE PTE PERÓN Y JULIO ALLENDE PINTO DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA 125CC, CONDUCIDO POR UN JOVEN MAYOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ.
ART 105 Y 111 DEL CCC LEY 10.326
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, SIENDO LAS 03:50 HS, PERSONAL POLICIAL OBSERVA UN VEHICULO FORD ESCORT, DE COLOR NEGRO, CON DOS SUJETOS A BORDO LOS CUALES CIRCULABAN A ALTA VELOCIDAD, MANIPULANDO UNA BOTELLA DE CERVEZA, AL LLEGAR A UNA INTERSECCION IMPACTAN CONTRA EL CORDON CUNETA, QUEDANDO A UNOS METROS DE LAS VIAS FERREAS. POR LO QUE SE PROCEDE A IDENTIFICAR AL CONDUCTOR Y SU ACOMPAÑANTE, AMBOS MAYORES DE EDAD Y CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE DEAN FUNES, LOS CUALES EMANABAN UNA FUERTE HALITOSIS ALCOHOLICA Y NO SE PODIAN MANTENER PARADOS Y NO TENIAN DOCUMENTACION DEL RODADO, POR LO QUE SE LOS APREHENDE Y SON TRASLADADOS A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ.
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