Policiales de la Departamental Totoral

ACCIDENTE CON LESIONADOS
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 14:30 HS. PERSONAL POLICIAL SE COMISIONA A CALLE 9 DE JULIO ESQUINA NTRA SRA DEL CARMEN DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LUQUE DONDE SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO ENTRE UN AUTOMÓVIL CHEVROLET ONIX CONDUCIDO POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD QUIEN COLISIONÓ A UNA MOTOCICLETA GILERA 110CC, SIN DOMINIO CONDUCIDO POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD ACOMPAÑADA POR OTRA FEMENINA MAYOR DE EDADLAS QUE RESULTARON LESIONADAS (CONDUCTORA UN CORTE EN LA FRENTE Y ACOMPAÑANTE ESCORIACIONES EN ANTEBRAZO DERECHO) POR LO QUE FUERON TRASLADADAS POR LA AMBULANCIA MUNICIPAL HACIA EL DISPENSARIO LOCAL DONDE LE REALIZARON LAS PRIMERAS CURACIONES Y A POSTERIOR HACÍA EL HOSPITAL VICENTE AGÜERO DE JESÚS MARÍA PARA UNA MEJOR ATENCION SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ART 111° C.C.C. LEY 10.326
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 17:00 HS. PERSONAL QUE SE ENCONTRABA DE FACCIÓN POR HIPÓLITO IRIGOYEN Y ARTURO M. BASS DE VA DEL TOTORAL PROCEDE AL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA DE YA QUE EL CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE MASCULINOS MAYORES DE EDAD NO LLEVABAN CASCO DE SEGURIDAD NI LA DOCUMENTACIÓN DEL RODADO. SE PROCEDE AL TRASLADO A LA DPCIA QUEDANSO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ROBO CALIFICADO
RESEÑA: EN LA FECHA A LAS 00:08 HS. SE RECIBE UN LLAMADO TELEFÓNICO AL DESTACAMENTO POLICIAL DE SARMIENTO, REALIZADO POR EL CONDUCTOR DE UN COLECTIVO DE LA EMPRESA ERSA, QUE SE ENCONTRABA EN LA TERMINAL DE OMNIBUS DE DICHA LOCALIDAD, MANIFESTANDO QUE UN MASCULINO QUE HABIA ABORDADO LA UNIDAD COMO PASAJERO EN LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA CPTAL. A LAS 22.30 HS. HASTA SARMIENTO YA QUE EL DESTINO FINAL SERÍA LA LOCALIDAD DE QUILINO, MEDIANTE AMENAZAS CON UN ARMA DE FUEGO LE SUSTRAE LA BILLETERA CON RECAUDACIÓN AL DAMNIFICADO, PARA DARSE SEGUIDAMENTE A LA FUGA POR LAS VIAS FERREAS. EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA TRABAJANDO PERSONAL DE DIVISION INVESTIGACION Y PERSONAL DEL DESTACAMENTO CON DIRECTIVAS DE FISCALIA DE JESUS MARIA SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario