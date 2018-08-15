PARTE DE PRENSA DEPARTAMENTAL TOTORAL 15 DE AGOSTO DE 2018

CARÁTULA: ARTICULO 93° C.C.C. LEY 10.326
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 10:50 HS. PERSONAL DEL CAP TOTORAL SON COMISIONADOS A DEÁN FUNES ESQUINA BV. LA LOMA DE VILLA DEL TOTORAL DEBIDO A QUE HABIA DOS EQUINOS SUELTOS POR ARTERIAS MENCIONADAS, POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO DE LOS MISMOS A ÉSTA DPCIA, LOGRANDO A POSTERIOR UBICAR A SU PROPIETARIO, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
CARATULA: CONTRAVENCION ART 104 C.C.C.
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 18:10 PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL EN CALLE PTE PERON Y SENADOR BARBIERI DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA 125 C.C CONDUCIDA POR UN MASCULINO MENOR DE EDAD QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE ES TRASLADADO A DEPENDENCIA POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
CARATULA: CONTRAVENCION ART 111 C.C.C.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 21:40 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL EN CAMINO REAL Y MININA DE LA LOCALIDAD DE SINSACATE DE UNA MOTOCICLETA MARCA CORVEN 125 C.C, CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE ES TRASLADADO A DEPENDENCIA POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
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