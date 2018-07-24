Policiales Departamental Totoral

FECHA: 21 DE JULIO DE 2018.-
ART. 81º DEL C.C.C.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, SIENDO LAS 01:00 HS, SE RECIBE LLAMADO TELEFÓNICO DE UNA FEMENINA QUIEN MANIFIESTA QUE POR CALLE AMILCAR SILENZI OBSERVA TRES MASCULINOS, RECONOCIENDO A DOS DE ELLOS, CON PALOS EN SUS MANOS, GRITANDO Y PATEANDO LOS CONTENEDORES DE BASURA, POR LO QUE SE PROCEDE AL CONTROL Y APREHENSIÓN DE LOS MISMOS, AMBOS MAYORES DE EDAD Y CON DOMICILIO EN ESA LOCALIDAD, TRASLADANDO A AMBOS A LA DEPENDENCIA A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ.
LESIONES CULPOSAS.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SINSACATE, SIENDO LAS 06:20 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN RUTA 9 KM 755, CONSTATANDO EL VUELCO DE UN VEHICULO PEUGEOT 206, CONDUCIDO POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUE POR AVERIGUACIONES REALIZADAS SE PUDO ESTABLECER QUE CIRCULABA EN SENTIDO NORTE-SUR, PERDIENDO EL CONTROL DEL RODADO, DANDO VARIOS TUMBOS. SE HIZO PRESENTE SERVICIO DE EMERGENCIA, TRASLADANDO AL CONDUCTOR AL HOSPITAL DE JESUS MARIA CON POLITRAUMATISMOS VARIOS.
FECHA: 22 DE JULIO DE 2018. -
CONTRAVENCION ART 91 C.C.C.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, SIENDO LAS 19:35 HS, PERSONAL POLICIAL CONSTATA EN RUTA 9 KM 769 UN FOCO DE INCENDIO SOBRE LA BANQUINA ESTE, DE UNA DIMENSION APROXIMADA DE 150 MTS POR 30 MTS DE PASTURA NATURAL. TAMBIEN SE PUDO ESTABLECER A QUE A METROS DEL LUGAR SE ENCONTRABA UNA PICK UP MARCA FORD F-100, CONDUCIDA POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE EL RODADO SUFRIO DESPERFECTOS MECANICOS Y AL TRATAR DE SOLUCIONARLO SE LE PRENDE FUEGO UNA BOTELLA CO COMBUSTIBLE, ARROJANDOLA HACIA LA BANQUINA LO QUE DIO ORIGEN AL FOCO IGNEO. SE AGREGA QUE COLABORARON EN EL LUGAR PERSONAL DE CAMINERA Y DE BOMBEROS, QUIENES LOGRARON SOFOCAR EL FUEGO.
INCENDIO.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 15:10 HS, SE RECEPTO UN LLAMADO TELEFONICO DE UN TRANSEUNTE DE LA RUTA Nº 9 KM 787, EL QUE MANIFESTO QUE OBSERVABA UNA COLUMNA DE HUMO DE GRAN TAMAÑO Y QUE LAS LLAMAS ESTABAN PROXIMAS A LA RUTA POR LO QUE SE COMICIONO A PERSONAL POLICIAL Y SE ACTIVO EL SERVICIO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. EL PERSONAL POLICIAL OBSERVO LA COLUMNA DE HUMO DEL SECTOR SUR-ESTE HACIENDOLO PARA EL SENTIDO NORTE, ABARCANDO CAMPO DE LA FLIA. FLORES, ESTANCIA SAN JUAN Y CAMPO DE LA FLIA. TORRES, QUEMANDO RASTROJO DE MAIZ Y CRUZANDO LA RUTA AGARRANDO PARTE DE MONTE, RESALTANDO QUE POR EL MOMENTO SOLO HAY DAÑOS MATERIALES (ALAMBRADOS Y VARILLAS). SE TRATA DE ESTABLECER EL MOTIVO DEL MISMO Y SE HACE CONSTAR QUE LA VISIBILIDAD ES NULA, POR LO QUE SE PROCEDIO AL CORTE TOTAL DE LA RUTA HACIENDO DESVIAR A LOS TRANSEUNTES POR RUTA Nº 60 (DEAN FUNES) Y POR RUTA Nº 16 (LA DORMIDA) PARA SU MAYOR SEGURIDAD.
FECHA: 23 DE JULIO DE 2018. -
LESIONES CULPOSAS.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SINSACATE, SIENDO LAS 18:30 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN RUTA 9 KM 756 OBSERVANDO UN VEHICULO MARCA FIAT PALIO EL QUE ERA GUIADO POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, ORIUNDO DE SALTA CAPITAL, EL QUE IBA ACOMPAÑADO POR TRES MASCULINOS, TODOS MAYORES DE EDAD, EL QUE LO HACIA DE NORTE A SUR, Y QUE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER EL VEHICULO PERDIO EL CONTROL E IMPACTO CONTRA UN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO. SE HIZO PRESENTE EL SERVICIO MEDICO "AMI" Y "SUM" LOS QUE ASISTIERON A LOS DAMNIFICADOS, Y EL SERVICIO MEDICO "SUM" POR LO QUE FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL DE JESUS MARIA PARA SU MEJOR ATENCION.
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