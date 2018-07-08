Policiales de la Departamental Totoral

Departamental Totoral -Cordoba -
ALLANAMIENTO POSITIVO.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 08:00 HS. PERSONAL DE LA DIV. INVESTIGACIONES CON COLABORACIÓN DE PERSONAL DE LA COMISARÍA Y EL CAP PROCEDEN A DAR CUMPLIENTO A ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO DE VILLA DEL TOTORAL EN RELACIÓN A SUMARIO CARATULADO COMO HURTO, ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE (01) UN TRANSFORMADOR (CARGADOR) PARA AUTOMÓVILES SIN MARCA VISIBLE DE 12 VOLTS CON TRES BOCAS PARA ENCENDEDOR DE AUTO Y DOS PUERTOS USB EN LA PARTE SUPERIOR. EN EL LUGAR SE REALIZÓ SECUESTRO IMPOSTERGABLE DE UNA LÁMPARA DE EMERGENCIA LH-776 30LED DE COMO NARANJA, UN TELÉFONO CELULAR MARCA NOKIA 520, CON CONOCIMIENTO DE FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
ART. 81º C.C.C. (LEY 10.326)-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 09:00 HS. PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE A Bº PTE. PERÓN A UN DOMICILIO DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD A LOS FINES DE DAR CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO. MOMENTO EN QUE EL SUJETO COMIENZA A INSULTAR AL PERSONAL ACTUANTE PROVOCANDO ESCANDALOS EN LA VIA PUBLICA HACIENDO ESTE CASO OMISO A LA ORDEN DE CESAR LA ACCION POR LO QUE SE LO TRASLADA A LA DEPENDENCIA POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON LESIONADOS
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 14:05 HS. SE COMISIONA PERSONAL POLICIAL A CALLE PEDRO NOBILE ESQUINA LA RIOJA DE LA LOCALIDAD DE SINSACATE, DEBIDO A QUE SOBRE LAS ARTERIAS ANTES MENCIONADAS, UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD ORIUNDA DE LA CIUDAD DE JESÚS MARIA, SE HABÍA CAÍDO DE SU MOTOCICLETA. MARCA GILERA 110 CM3 TRATANDO DE ESQUIVAR A UN PERRO PROVOCÁNDOLE TRAUMATISMOS VARIOS, ESCORIACIONES Y FRACTURA EN BRAZO DERECHO POR LO QUE FUÉ TRASLADADA A LA CLÍNICA JESÚS MARÍA POR EL SERVICIO MÉDICO SUM, SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
LESIONES CULPOSAS .-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 19:15 HS. SE COMISIONA PERSONAL POLICIAL A CALLE CAMINO REAL ESQUINA POSTA DE LOS ALGARROBOS DE LA LOCALIDAD DE SINSACATE , DEBIDO A QUE SE HABÍA PRODUCIDO UN ACCIDENTE ENTRE (01) MOTOVEHICULO MARCA CORVEN TRIAX CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y UN AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN GOLCONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE JESUS MARIA ,RESULTANDO EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR LESIONADO EN MIEMBRO INFERIOR PIERNA IZQUIERDA SIENDO ATENDIDOS POR S.U.M.(SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS) TRASLADÁNDOLO A CLÍNICA VIALE DE JESUS MARIA SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ART. 104º Y 111º C.C.C. VIOLENCIA FAMILIAR.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 21:20 HS. SE PROCEDE AL CONTROL EN CALLE BV ALLENDE Y DUARTE QUIRÓS DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA BIS 110 CC SIN PLÁSTICOS Y SIN DOMINIO VISIBLE, CONDUCIDA POR UN MASCULINO MENOR DE EDAD QUIEN AL MOMENTO DEL CONTROL NO POSEÍA CARNET HABILITANTE POR SER MENOR DE EDAD, NI DOCUMENTACIÓN DEL RODADO NI LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE PARA CIRCULAR POR LO CUAL SON TRASLADADOS A LA DEPENDENCIA POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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