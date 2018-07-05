Policiales de la Departamental Totoral

Departamental Totoral – Cordoba -
LESIONES CULPOSAS.
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 11:30 HS. SE COMISIONA A PERSONAL POLICIAL A RUTA 60 INGRESO SUR A SARMIENTO DEBIDO A UN ACCIDENTE PRODUCIDO POR UNA MOTOCICLETA, MARCA BRAVA 150 C.C CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, QUIEN POR RAZONES QUE SE TRATAN DE ESTABLECER EMBISTE A UN TRANSEUNTE MASCULINO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE LA MISMA LOCALIDAD, QUIEN DEBIO SER ASISTIDO EN EL HOSPITRAL LOCAL DE VILLA DEL TOTORAL POR UN TRAUMATISMO EN LA ESPALDA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ARTICULO 111º C.C.C.
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 20:50 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL EN BV SAN MARTIN ESQ. FELICIANO MAZZIERI DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA 150 C.C CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN CASCO, SIN ESPEJOS Y SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE POR LO QUE ES TRASLADADO A DEPENDENCIA POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario