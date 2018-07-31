Policiales de la Departamental Totoral

Departamental Totoral – Cordoba -
LESIONES CULPOSAS
RESEÑA: EL DIA VIERNES 27 A LAS 20:30 HS. PERSONAL DEL CAP ES COMISIONADO A CALLE PTE PERÓN ESQUINA SOLSONA DE VILLA DEL TOTORAL DONDE SE PRODUJO LA COLISIÓN ENTRE UN AUTOMOVIL FIAT MOBI CONDUCIDO POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD QUIEN POR RAZONES QUE SE TRATAN DE ESTABLECER EMBISTE A UN MASCULINO MENOR DE EDAD, EL QUE FUE ASISITIDO POR EL SERVICIO DE EMERGENCIA TEM Y TRASLADADO AL NOSOCOMIO LOCAL Y A POSTERIOR AL HOSPITAL VICENTE AGÜERO DE LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA DEBIDO A QUE PRESENTABA TRAUMATISMO DE CRANEO SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
CONTRAVENCION. ART 81 C.C.C.-
RESEÑA: EL DIA DOMINGO 29 A LAS 19:00 HS. PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE A CALLE MALVINAS ARGENTINAS S/Nº DE LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITON DEBIDO A QUE EN UN LOCAL COMERCIAL SE ENCONTRABA UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, INSULTANDO AL DUEÑO, PROVOCANDO ESCANDALOS E INTRANQUILIDAD A LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRAVBAN EN EL LUGAR, POR LO QUE SE LO TRASLADA A SEDE POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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