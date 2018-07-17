Policiales de la Departamental Totoral

Departamental Totoral - Cordoba - DURANTE EL DIA SABADO 14 Y EL DOMINGO 15 SE LLEVARON A CABO CONTROLES DE MOTOCICLETAS EN TODO EL AMBITO JURISDICCIONAL DONDE SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA GUERRERO TRIP 110 cc, UNA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 cc, UNA MOTOCICLETA HONDA WAVE 110 cc, UNA MOTOCICLETA MARCA DRIBLING 50 C.C, YA QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NI CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
ROBO Y RECUPERO DE ELEMENTOS
RESEÑA: EL DIA SABADO A LAS 08:50 SE TOMA CONOCIMIENTO DE UN HECHO CONTRA LA PROPÌEDAD EN UN DOMICILIO DE VILLA DEL TOTORAL DONDE PREVIO CORTAR UN CANDADO DE LA PUERTA DE INGRESO, SUSTRAEN UNA GARRAFA DE 10 KGS. BLANCA DE YPF, UN SECARROPAS MARCA DREAN, UN LAVARROPAS MARCA PATRIOT, UNA MÁQUINA DE CORTAR CABELLO MARCA GAMA, UNA LICUADORA MARCA ATMA, UN PROLONGADOR NEGRO DE 25 MTS., UN REPRODUCTOR DVD SONY, UN ADAPTADOR BLANCO, CINCO RESPUESTOS DE HOJAS TAMAÑO RIVADAVIA C/U DE 48 HOJAS, DOS CARPETAS COLOR NEGRA TIPO RIVADAVIA Y ÚTILES VARIOS, CON LOS DATOS APORTADOS, Y TRAS TAREAS INVESTIGATIVAS SE DA CUMPLIMIENTO A ORDEN DE ALLANAMIENTO, CON DETENCION DICTADA POR FISCALIA DE JESUS MARIA, EN UN EL DOMICILIO DE VILLA DEL TOTORAL ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE LOS ELEMENTOS SUTRAIDOS EN EL MISMO MOMENTO SE ESTABA RECEPTANDO UNA DENUNCIA EN LA COMISARIA DTTO. TOTORAL, POR LA SUSTRACCION DE UN PERRO RAZA PITBULL DE UN DOMICILIO DE BARRIO LA LOMA POR LO QUE SE PONE EN CONOCIMIENTO AL PERSONAL QUE ESTABA REALIZANDO EL ALLANAMIENTO QUIENES IDENTIFICAN AL CAN EN CUESTION, EL QUE SE ENCONTRABA ATADO EN EL PATIO DE LA VIVIENDA POR LO QUE TAMBIEN SE PROCEDE A EL SECUESTRO DEL MISMO, SE REALIZA LA DETENCION EN EL LUGAR DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD QUIEN ES TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL A DISPOSOCION DE FISCALIA DE JESUS MARIA SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
APREHENSION POR ENCUBRIMIENTO
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 00:30 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL EN B° LA LOMA DE DOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD ORIUNDOS DE VILLA DEL TOTORAL Y UN MASCULINO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE CORDOBA CAPITAL DEBIDO A QUE LOS MISMOS SE ENCONTRABAN VENDIENDO EN LA VIA PUBLICA,LOS MISMOS TENIAN EN SU PODER UNA MOCHILA CONTENIENDO LA SUMA DE $385 ; (105) ETIQUETAS DE CIGARRILLOS DE DIFERENTE MARCAS, (22) CHIPS DE LA LÍNEA PERSONAL, (03) CHIPS DE LA LÍNEA CLARO, (01) BATERÍA CELULAR SMARTPHONE, (07) ENCENDEDORES, (02) TELÉFONOS MARCA SAMSUNG, ELEMENTOS RELACIONADOS A UN HECHO DE HURTO A UN LOCAL COMERCIAL DE VILLA DEL TOTORALPOR LO QUE SE PROCEDE A LA APREHENSION DE LOS 3 SUJETOS A DISPOSICION DE FISCALIA DE JESUS MARIA SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
COACCIÓN CALIFICADA
RESEÑA: SE TOMA CONOCIMIENTO QUE A UN DOMICILIO DE Bº SAN CAYETANO DE VILLA DEL TOTORAL UN SUJETO MASCULINO MAYOR DE EDAD PORTANDO UN ARMA DE FUEGO MEDIANTE AMENAZAS, PRETENDÍA INGRESAR AL DOMICILIO DANDOSE A LA FUGA EN UN VEHICULO MARCA FIAT COLOR BLANCO, SE REALIZA PATRULLAJE POR EL SECTOR Y SE LOGRA DAR CON EL VEHICULO EN CUESTION RESULTANDO PERTENECER A UN EFECTIVO POLICIAL MIENTRAS QUE EL SUJETO CON EL ARMA SE DA A LA FUGA, SE PONE EN CONOCIMIENTO A FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA Y AL TRIBUNAL DE CONDUCTA QUIENES DETERMINAN SU APREHENSION Y SITUACION PASIVA RESPECTIVAMENTE SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ART. 81° C.C.C., (LEY 10.326).-
RESEÑA: EL DIA DOMINGO A LAS 03:00 HS SE COMISIONA A PERSONAL POLICIAL A CALLE PUBLICA S/N DE CAÑADA DE LUQUE DEBIDO A QUE UN SUJETO MASCULINO MAYOR DE EDAD HABRIA INGRESADO A UNA HABITACION EN CONTRUCCION DE UNA VIVIENDA, EL PROPIETARIO OBSERVA AL SUJETO QUE SE DA A LA FUGA LOGRANDO IDENTIFICARLO POR LO QUE SE REALIZA UN PATRULLAJE EN EL SECTOR, LOGRANDO UBICAR AL SUJETO MENCIONADO COINCIDIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS APORTADAS PROCEDIENDO A LA APREHENSIÓN Y TRASLADO AL DESTACAMENTO POLICIAL. CON CONOCIMIENTO DE FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario