Policiales de la Departamental Totoral

Departamental Totoral - Cordoba -
FECHA: 07 DE JULIO DE 2018.
HOMICIDIO CULPOSO
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 12:15 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN RUTA Nº 9 KM 783 CONSTATANDO QUE EN LA BANQUINA ESTE, A DIEZ METROS SE OBSERVO AL VEHICULO R-CLIO, EL QUE CIRCULABA EN SENTIDO SUR-NORTE, EL QUE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER PERDIO EL CONTROL DEL RODADO Y COLISIONA CON UN ARBOL, DICHO RODADO ERA GUIADO POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, ORIUNDO DE LA LOCALIDAD DE ARROYITO, ACOMPAÑADO POR DOS PERSONAS DE SEXO FEMENINO MAYORES DE EDAD, AMBAS CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA. UNA DE ELLAS RESULTANDO CON TRAUMATISMO DE CRANEO SEVERO CON PERDIDA DE CONOCIMIENTO MIENTRAS QUE LA OTRA POLITRAUMATISMOS LEVES POR LO QUE FUERON TRASLADADAS AL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA. EN EL LUGAR TRABAJO PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Y SERVICIO MEDICO DE ESTA LOCALIDAD.
SIENDO LAS 19:30 HS, INFORMAN DE LA CLINICA SAN ISIDRO EL DECESO DE LA SRA. LA CUAL REVESTIA MAYOR GRAVEDAD, POR HABER PADECIDO UN PARO CARDIORESPIRATORIO.-
FECHA: 08 DE JULIO DE 2018.
ACTUACIONES LABRADAS. (INCENDIO DE VEHICULO)
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, SIENDO LAS 20:36 HS, PERSONAL POLICIAL SE HIZO PRESENTE EN RUTA Nº 60 INGRESO NORTE, OBSERVANDO QUE UN VEHICULO FORD ECO ESPORT DE COLOR GRIS QUE SE ESTABA QUEMANDO. SE ENTREVISTO A SU CONDUCTORA LA QUE MANIFESTO QUE SE DIRIGIA CON SUS DOS HIJOS MENORES DE EDAD, HACIA EL HOSPITAL DE TOTORAL Y POR MOTIVOS QUE DESCONOCE COMENZO A PRENDERSE FUEGO LA PARTE DEL CAPOT POR LO QUE DESCENDIO CON SUS HIJOS YA QUE DICHO RODADO TIENE EQUIPO DE GAS. EN EL LUGAR TRABAJO PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS.
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y LESIONES LEVES.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 06:05 HS, SOBRE CALLE ARTURO M. BASS S/N° B° CENTRO, PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL DE UN SUJETO MASCULINO, EL CUAL ESTABA EXALTADO, OFUSCADO E INSULTANDO, ANTE LA PRESENCIA POLICIAL COMENZÓ A SALIBAR A LOS EFECTIVOS, POR LO QUE SE PROCEDE A LA APREHENSIÓN DEL MISMO Y TRASLADO A LA DEPENDENCIA SIENDO IDENTIFICADO, SIENDO ESTE MAYOR DE EDAD, ORIUNDO DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA
CONTRAVENCIONES
EN EL TRANSCURSO DEL FIN DE SEMANA LARGO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA:
ART 111 C.C.C. "Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos": SE PROCEDIO AL TRASLADO DE (09) NUEVE MOTOCICLETAS
ART 114 C.C.C. "Omisión de llevar documentación para el transporte de carga": (01) PROCEDIMIENTO UNA PICK UP TRASLADABA 800 KG DE MAIZ SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE
ART. 82º Y 102 CCC. "Ebriedad o intoxicación escandalosa" y "Portación ilegal de armas. Agravantes.": (01) PROCEDIMIENTO, UN SUJETO MAYOR DE EDAD, EN ESTADO DE EBRIEDAD EL CUAL LLEVABA ENTRE SU ROPA, UNA CUCHILA CON CABO DE MADERA.
ART. 82º CCC"Ebriedad o intoxicación escandalosa":(01) PROCEDIMIENTO, UN MASCULINO MAYOR DE EDAD EN ESTADO DE EBRIEDAD CAUSANDO MOLESTIAS.
ART. 104 CCC "Conductor menor de edad": SE PROCEDIO AL TRASLADO DE (01) MOTOCICLETA Y A SU CONDUCTOR MENOR DE EDAD.
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