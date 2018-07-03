Policiales de la Departamental Totoral

Departamental Totoral - Cordoba -
ART. 105º Y 111º C.C.C. LEY 10326.-
RESEÑA: EL DIA SABADO A LAS 00:05 HS. PERSONAL POLICIAL MIENTRAS PATRULLABA POR CALLES HIPÓLITO YRIGOYEN Y 9 DE JULIO DE VILLA DEL TOTORAL OBSERVA UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO 110 CC QUE LO HACÍA A ALTA VELOCIDAD Y EN CONTRAMANO, HACIA EL CARDINAL OESTE, LA MISMA ERA CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD QUIEN AL MOMENTO DEL CONTROL NO POSEIA CARNET HABILITANTE NI DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROPIEDAD, POR LO CUAL SON TRASLADADOS A LA DEPENDENCIA POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ.
SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
CONTRAVENCION ART 109 C.C.C.-
RESEÑA: EL DIA SABADO 30 A LAS 06:00 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL EN CALLE PTE PERON DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA PICK-UP FORD RANGER DEBIDO A QUE DICHO VEHICULO SE ENCONTRABA EN EL MEDIO DE LA CALLE, CON SU CONDUCTOR, MASCULINO MAYOR DE EDAD, DORMIDO PRESENTANDO UNA FUERTE HALITOSIS ALCOHOLICA, SIN PODER COORDINAR SUS DICHOS, OBSERVANDO EN EL INTERIOR DEL RODADO UNA BOTELLA CON VINO Y UN SIFON DE SODA, POR LO QUE SE PROCEDE A SU TRASLADO A DEPENDENCIA POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ .
ACCIDENTE DE TRANSITO.-
RESEÑA: EL DIA SABADO 30 A LAS 14:20 HS. PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE A RUTA PROVINCIAL Nº 17, KM 79 DEBIDO A UN ACCIDENTE DE TRANSITO DONDE UNA MOTOCICLETA MARCA CORVEN 135 C.C CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD, POR RAZONES QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, PERDIO EL CONTROL PROVOCANDO LA CAIDA, EN EL LUGAR SE HIZO PRESENTE PERSONAL DE EMERGENCIAS MEDICAS, DIAGNOSTICANDO POLITRAUMATISMO EN BRAZO DERECHO EN LA FEMENINA Y POLITRAUMATISMO EN PIE IZQUIERDO DEL MASCULINO, POR LO QUE SON TRASLADADOS AL HOSPITAL DE JESUS MARIA
LESIONES CULPOSAS.-
RESEÑA: EL DIA SABADO 30 A LAS 19:40 HS. PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO A CALLE DIOGENES MOYANO ESQUINA 27 DE ABRIL DE VILLA DEL TOTORAL DEBIDO A UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UNA MOTOCICLETA ZANELLA 150 C.C CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD Y UN AUTOMOVIL MARCA FORD KA CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD QUE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONARON EN LA INTERSECCION DE LAS ARTERIAS MENCIONADAS. HACIENDOSE PRESENTE AMBULANCIA DE EMERGENCIAS MEDICAS, TRASLADANADO AL SR LUNA, CON POLITRAUMATISMOS VARIOS AL HOSPITAL LOCAL PARA SU MEJOR ATENCION. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ART. 81º CCC.-
RESEÑA: EL DIA SABADO 30 SE COMISIONA PERSONAL POLICIAL A CALLE CORDOBA S/Nº Bº SOL NACIENTE DE VILLA DEL TOTORAL DEBIDO A QUE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD SE ENCONTRABA EN LA VIA PUBLICA A LOS GRITOS, PROFIRIENDO INSULTOS A LOS TRANSEUNTES, POR LO QUE SE PROCEDE A SU CONTROL Y POSTERIOR TRASLADO A DEPENDENCIA POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACRUACIONES SUMARIALES
HOMICIDIO CULPOSO.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 08:00 HS. PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO A RUTA Nº 9 KM 803 DE LAS PEÑAS DEBIDO A UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UNA CAMIONETA CHEVROLT S-10 CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD ACOMPAÑADO POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD AMBOS DOMICILIADOS EN LA LOCALIDAD DE POZO NUEVO DTO. RIO SECO, LOS QUE SE DIRIGIAN EN DIRECCION DE CIRCULACION DE NORTE A SUR, COLISIONANDO DE MANERA FRONTAL POR CAUSAS QUE SE DESCONOCEN, CON UNA CAMIONETA MARCA VW AMAROK LA QUE ERA GUIADA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD ACOMPAÑADO POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD AMBOS DOMICILIADOS EN LA PVCIA. DE SALTA, LOS QUE CIRCULABAN EN SENTIDO CONTRARIO. TODAS LAS PERSONAS FUERON ASISTIDAS POR EL SERVICIO DE EMERGENCIAS T.E.M. DONDE SE CONSTATA EL DESESO DEL CONDUCTOR DE LA CAMIONETA CHEVROLT S-10 EN TANTO QUE LA ACOMPAÑANTEDEL MISMO PRESENTABA FRACTURAS EXPUESTAS EN SUS MIEMBROS INFERIORES, MIENTRAS QUE LOS OCUPANTES DE LA CAMIONETA VW AMAROK PRESENTAN TRAUMATISMOS VARIOS, SIENDO TRASLADADOS AL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA PARA SU MEJOR ATENCION.
ARTICULO 80º, 104º Y 111º C.C.C.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 18:00 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DE UNA MOTO APPIA 110 cc SIN DOMINIO VISIBLE QUE ERA GUIADA POR UN MASCULINO MENOR DE EDAD, YA QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABA CON LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD, LA DOCUMENTACION REQUERIDA Y POR RESISTIRSE AL CONTROL PROVOCANDO ESCANDALOS EN LA VIA PUBLICA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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