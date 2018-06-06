Policiales de la Departamental Totoral

Departamental Totoral - Cordoba -
ACCIDENTE DE TRÁNSITO.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 09:20 HS. SE COMISIONA A PERSONAL POLICIAL A RUTA N°9 KM 805 LAS PEÑAS DEBIDO A UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UN FIAT UNO CONDUCIDO POR UNA FEMENINA ORIUNDA DE OJO DE AGUA QUIEN IBA CON SU HIJO MENOR DE EDAD Y UN CHEVROLET CORSA CONDUCIDO POR UN MNASCULINO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE CÓRDOBA CAPITAL, AMBOS VEHÍCULOS CIRCULABAN EN SENTIDO NORTE-SUR Y POR RAZONES QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONARON. LA SRA JUNTO AL MENOR FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL DE JESÚS MARÍA CON TRAUMATISMOS LEVES
M.E.D.-
RESEÑA: EN LA VISPERA SE RECIBE UN LLAMADO TELEFÓNICO DANDO CUENTA QUE EN UN DOMICILIO DE B° SAN CAYETANO DE VILLA DEL TOTORAL, SE ENCONTRABA EL CUERPO SIN VIDA DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD EN EL INTERIOR SIENDO ENCONTRADO POR FAMILIAR CERCANO QUIEN PARA INGRESAR TUVO QUE FORZAR UNA PUERTA TRASERA AL LLEGAR PERSONAL POLICIAL, ENCUENTRA AL OCCISO EN EL DORMITORIO, REALIZANDO EL CERCADO PERIMETRAL CORRESPONDIENTE EN ÉSTOS CASOS, CON CONSIGNA EN EL LUGAR PARA PRESERVAR LA ESCENA HASTA EL ARRIVO DEL GABINETE CIENTÍFICO Y SE PONE EN CONOCIMIENTO A FISCALIA DRE IUNSTRUCCION DE JESUS MARIA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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