Policiales de la Departamental Totoral

Departamental Totoral – Cordoba -
ART. 81º C.C.C.
RESEÑA: EL DIA SABADO A LAS 19:50 HS. POR EL CLAMOR PÚBLICO, PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL EN ESTACIÓN DE SERVICIO YPF DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD QUIÉN PROVOCABA ESCANDALOS EN EL SECTOR. SE LO TRASLADA DEPENDENCIA POLICIAL Y QUEDA A DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE PAZ SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ARTICULO Nº 81 Y Nº 82 CCC
RESEÑA: EL DIA DOMINGO A LAS 06:30 HS. PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE A CALLE PTE PERON Y ARTURO M. BASS, Bº CENTRO DE VILLA DEL TOTORAL DEBIDO A QUE SE ENCONTRABAN TRES SUJETOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD LOS QUE PROVOCABAN INTRANQUILIDAD A TERCEROS. PROFIRIENDO GRITOS E INSULTOS A LOS UNIFORMADOS, CAUSANDO EN EL LUGAR UN ESCANDALO, ASI TAMBIEN ESTOS SUJETOS EMANABAN HALITOSIS ALCOHOLICA Y NO ERAN COHERENTES EN SUS DICHO, POR LO QUE SE PROCEDE A SU TRASLADO A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ARTICULO Nº 81 CCC
RESEÑA: EN LA FECHA A LAS 00:15HS. PERSONAL POLICIAL MIENTRAS PATRULLABA, OBSERVA EN CALLE ARTURO M. BASS. Bº CENTRO DE VILLA DEL TOTORAL A DOS SUJETOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD QUE ESTABAN GRITANDO, PROVOCANDO ESCANDALO, POR TAL MOTIVO SE LOS IDENTIFICA Y SE LOS TRASLADA A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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