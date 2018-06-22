Policiales de la Departamental Totoral

Departamental Totoral – Cordoba -
LESIONES CULPOSAS
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 17:30 HS. SE RECIBE LLAMADO DEL HOSPITAL LOCAL DE VILLA DEL TOTORAL DONDE LA DRA. DE GUARDIA MANIFIESTA HABER ASISTIDO A (04) CUATRO FEMENINAS, TRES MAYORES Y UNA MENOR DE EDAD, TODAS ORIUNDAS DE LA CIUDAD DE OJO DE AGUA, PCIA. STGO. DEL ESTERO, QUIENES PRESENTABAN ESCORIACIONES VARIAS DEBIDO A UN ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO POR UN VEHÍCULO MARCA RENAULT 9, DONDE SE CONDUCIAN LAS DAMNIFICADAS, EN UN CAMINO RURAL A CAÑADA DE RÍO PINTO JURISDICCION DE DEPARTAMENTAL ISCHILIN, EN, LAS MISMAS FUERON TRASLADADAS EN VEHÍCULO PARTICULAR HASTA EL NOSOCOMIO POR UNA VECINA DEL LUGAR, LAS 3 MAYORES FUERON TRASLADADAS EN AMBULANCIA A LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA Y LA MENOR A LA CIUDAD DE CÓRDOBA PARA SU MEJOR ATENCIÓN.
ALLANAMIENTOS CIUDAD DE JESUS MARIA
RESEÑA : EN LA VISPERA A PARTIR DE LAS 09:00 HS. EN MARCO DE LA INVESTIGACIONES EN RELACIÓN A ACTUACIONES SUMARIALES CARATULADAS COMO ROBO, DE UN HECHO OCURIDO EN ESTA URD DEPARTAMENTAL Y POR DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE JESÚS MARÍA, PERSONAL DE LA DIVISION INVESTIGACIONES EN CONJUNTO CON PERSONAL DE INVESTIGACIONES DE LA DEPARTAMENTAL COLON, EL GRUPO ETER Y EL GRUPO FPA REALIZARON (06) SEIS ALLANAMIENTOS EN LA CIUDAD DE JESUS MARIA EN DOMICILIOS UBICADOS EN EL BARRIO SIERRAS Y PARQUE DONDE SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE (01) UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA TITAN DE 150 CC, (01) UN ANILLO DORADO APARENTEMENTE DE ORO, CON UNA PIEDRA DE COLOR BLANCA, (01) UN RELOJ PULSERA DE AGUJAS, COLOR PLATEADO MARCA CARLA STIKO, (01) UNA TABLET COLOR NEGRA MARCA NET RUNNER, $3457 PESOS ARGENTINOS Y UN BILLETE DE 20 DÓLARES. (01) UN DEPÓSITO DE AGUA COMPLETO MARCA FERRUM DE COLOR BLANCA, (02) DOS PLANCHAS DE GUARDAS EN CERÁMICAS PARA BAÑO, (01) UN CESTO DE BASURA, DE CHAPA COLOR GRIS. (01)UN PARLANTE MARCA ORUZ-CAR, (01) UN EQUIPO DE MÚSICA MARCA PHILCO, (01) UN MONITOR MARCA BEEN DE COLOR NEGRO, (01) UNA PLAY STATION 2, MARCA SONY, (01) UNA PLAY STATION 3 MARCA SONY, (01) UNA NETBOOK MARCA ROMATECH, (01) UNA XBOX PRO, (04) CUATRO TELEFONOS CELULARES MARCA SAMSUNG, J1 ACE, J7 PRIME J7 2016, S3 MINI; (01) UNA BICICLETA MARCA VENZO LOKI DE COLOR NEGRA CON ROSA RODADO 27, ADEMÁS SE LOGRO EL SECUESTRO DE (28) GRAMOS DE PICADURA DE MARIHUANA EN UN DOMICILIO Y (05) GRS. DE COCAÍNA, (68) GRS. DE MARIHUANA, DE UNA BALANZA, DE (20.000) PESOS ARGENTINOS EN OTRO, DONDE PARTICIPO PERSONAL DE LA FPA, Y SE REALIZO CONSULTAS CON LA FISCALÍA DE TERCER TURNO QUIEN IMPARTIO DIRECTIVAS, PROCEDIENDO AL TRASLADO DE UN APREHENDIDO MASCULINO MAYOR DE EDAD A LA CIUDAD DE CBA ENTREGANDOSE EL PROCEDIMIENTO EN LA UNIDAD JUDICIAL SE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO.
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