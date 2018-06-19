Policiales de la Departamental Totoral

Departamental Totoral - Cordoba -
ART. 111º CCC (LEY 10.326).-
RESEÑA: EL DIA SABADO 16 A LAS 10:30 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE HIPOLITO IRIGOYEN ESQ. ATILIO LLOUVEL Bº CENTRO DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO 110 cc SIN DOMINIO VISIBLE CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, DEBIDO A QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO POSEIA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD NI LA DOCUMENTACION REQUERIDA. QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES
ART. 51º CCC (LEY 10.326).-
RESEÑA: EL DIA SABADO 16 A LAS 14:50 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE HIPOLITO IRIGOYEN ESQ. ARTURO M. BAS Bº CENTRO DE VILLA DEL TOTORAL DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, DEBIDO A QUE EL MISMO SE ENCONTRABA EN LA VIA PUBLICA PROFIRIENDO INSULTOS A VIVA VOZ A LOS TRANSEUNTES PROVOCANDO INTRANQUILIDAD. QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES
ART. 111º CCC (LEY 10.326).-
RESEÑA: EL DIA SABADO 16 A LAS 17:30 HS.PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE CALLE PTE. PERON ESQ. JULIO A. ROCA Bº PTE. PERON DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA MOTO HONDA 150 cc CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD DEBIDO A QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABA CON LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD NI CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA. QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES
ART. 111º CCC (LEY 10.326).-
RESEÑA: EL DIA SABADO 16 A LAS 17:40 HS.PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE CALLE PTE. PERON ESQ. JULIO A. ROCA Bº PTE. PERON DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA MOTO YAMAHA 350 cc CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD DEBIDO A QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABA CON LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD NI CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA. QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES
ART. 111º CCC (LEY 10.326).-
RESEÑA: EL DIA SABADO 16 A LAS 17:40 HS.PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE CALLE BV. SAN MARTIN ESQ. FIORE GIOVANETTI Bº CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS DE UNA MOTO HONDA 110 CONDUCIDA POR UNA FEMENINA MEYOR DE EDAD DEBIDO A QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABA CON LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD NI CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA. QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES
ART. 109º CCC (LEY 10.326).-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 04:45 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE CALLE GUILLERMO BROWN ESQ. Bv. ALLENDE Bº SAN CAYETANO DE VILLA DEL TOTORAL DE UN AUTOMOVIL FIAT 600 CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD YA QUE EL PERSONAL ACTUANTE OBSERVO QUE CIRCULABA DE MANERA ZIGZAGUEANTE, Y AL MOMENTO DEL CONTROL EL CONDUCTOR EMANABA FUERTE ALITOSIS ALCOHOLICA Y NO ERA COHERENTE EN SUS DICHOS, Y CARECIA DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA. QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES
ART. 109° Y 111° C.C.C. (LEY 10.326).-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 17:50 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL EN CALLE REP. ARGENTINA Y SAN MARTÍN DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA MOTOCICLETA MARCA KELLER 110 CC CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD DEBIDO A QUE AL MOMENTO DEL CONTROL EMANABA FUERTE HALITOSIS ALCOHÓLICA, AL SOLICITARLE LA DOCUMENTACIÓN DEL RODADO CARECÍA DE LA MISMA, POR LO QUE ES TRASLADADO A LA DPCIA, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES
ART 81° C.C.C. LEY 10.326.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 22:20 HS MIENTRAS SE REALIZABA PATRULLAJE POR CALLE PTE. PERÓN Y GONI FIERRO DE VILLA DEL TOTORAL, EL PERSONAL OBSERVA UN SUJETO QUE ESTARÍA PROVOCANDO INTRANQUILIDAD A TERCEROS, AL INTENTAR HACER CESAR LA ACCIÓN, EL MISMO COMENZÓ A PROFERIR INSULTOS, CON ACTITUD AGRESIVA, CAUSANDO ESCÁNDALOS EN EL LUGAR Y NEGÁNDOSE A IDENTIFICARSE ES POR ELLO QUE ES TRASLADADO A LA DEPENDENCIA, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES
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