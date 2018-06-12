Policiales de la Departamental Totoral

Departamental Totoral - Cordoba -
FECHA: 09 DE JUNIO DE 2018. -
CONTRAVENCION ART 111 C.C.C.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 10:00 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE SOBRE CALLE 25 DE MAYO S/Nº, Bº CENTRO AL CONTROL DE MOTOCICLETA MARCA CORVEN 110 C.C , CONDUCIDO POR UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO. MAYOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
CONTRAVENCION ART 104 Y 111 C.C.C.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 10:10 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE SOBRE CALLE 25 DE MAYO S/Nº, Bº CENTRO AL CONTROL DE MOTOCICLETA MARCA CORVEN 110 C.C SIN DOMINIO VISIBLE, CONDUCIDO POR UN JOVEN MENOR DE EDAD,, QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, SIN ESPEJOS Y SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
CONTRAVENCION ART 111 C.C.C.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, SIENDO LAS 17:40 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE SOBRE CALLE 25 DE MAYO Y PTE PERON, Bº CENTRO AL CONTROL DE MOTOCICLETA MARCA CORVEN 110 C.C , CONDUCIDO POR UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO MAYOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
CONTRAVENCION ART 104 Y 111 C.C.C.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 17:50 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE SOBRE CALLE 25 DE MAYO Y PTE PERON, Bº CENTRO AL CONTROL DE MOTOCICLETA MARCA GILERA 110 C.C, CONDUCIDO POR UNA JOVEN MENOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
CONTRAVENCION ART 111 C.C.C.-
LOCALIDAD: SARMIENTO.-
LUGAR: .-
HORA: 21:30-
DAMNIFICADO/A: LA SEGURIDAD VIAL.-
APREHENDIDO/A: ALEX ENRIQUE REYNOSO (19) D.N.I Nº 41.088.919 S/C ESPAÑA Y GOÑI FIERRO, Bº FOVICOR, SARMIENTO.-
SECUESTRO: DOMINIO 873-JUA.-
ELEMENTOS SUST.: ---------------------------------------------
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, SIENDO LAS 21:30 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE SOBRE CALLE JOSE MIGLIORATTI AL CONTROL DE MOTOCICLETA MARCA HONDA 150 C.C, CONDUCIDO POR UN JOVEN MAYOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EL CAÑO DE ESCAPE LIBRE DE LA MOTO. QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
FECHA: 10 DE JUNIO DE 2018. -
ART. 111º CCC.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 10:40 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DE UNA MOTOCICLETA BRAVA 110 cc DESDE CALLE SAN MARTIN Y 25 DE MAYO S/Nº Bº CENTRO EL QUE ERA GUIADO POR UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, DEBIDO QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO POSEIA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
ART. 104º Y 111º CCC.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, SIENDO LAS 11:20 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DE UNA MOTOCICLETA HONDA WAVE 110 cc DESDE CALLE MOISES SALDE Y CARRANZA MARTINEZ S/Nº Bº CENTRO, EL QUE ERA GUIADO POR UN JOVEN MENOR DE EDAD, DEBIDO QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO POSEIA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NI LA DOCUMENTACION REQUERIDA.
M.E.D.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 15:00 HS, SE TOMA CONOCIMIENTO A TRAVES DEL SERVICIO MEDICO T.E.M. INFORMANDO QUE HABRIA UNA PERSONA FALLECIDA A CONSECUENCIA DE UN DISPARO DE ARMA DE FUEGO, POR LO QUE PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN CALLE MOYANO TREBUC, Y ENTREVISTO A UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, EL QUE MANIFESTO QUE SU ESPOSA, SE HABRIA QUITADO LA VIDA. FUE ASISTIDA POR PERSONAL MEDICO EL QUE CONSTATO EL DECESO. SE SOLICITO LOS SERVICIOS DE POLICIA JUDICIAL. SE LABRAN LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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