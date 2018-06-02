Policiales de la Departamental Totoral

Departamental Totoral – Cordoba -
ARTICULO Nº 81 CCC
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 12:30 HS. PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE A Bº PADRE ABREGU DE VILLA DEL TOTORAL DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA UN MASCULINO MAYOR DE EDAD EN ACTITUD AGRESIVA PROVOCANDO MOLESTIAS A TERCEROS, PROCEDIENDO A SU TRASLADO A SEDE POLICIAL, EN DONDE SE LO IDENTIFICA, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
ARTICULO Nº 81 CCC
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 18:50 HS. PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE A CALLE DEAN FUNES, Bº SAN CAYETANO DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA UN SUJETO MASCULINO MAYOR DE EDAD, PROVOCANDO MOLESTIAS A TERCEROS, POR LO QUE AL PROCEDER A SU CONTROL, COMENZO A INSULTAR A LOS UNIFORMADOS, HACIENDO ADEMANES INCITANDO A PELEAR, POR LO QUE SE PROCEDE A SU TRASLADO A SEDE POLICIAL, EN DONDE SE LO IDENTIFICA, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
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