Policiales de la Departamental Totoral

Departamental Totoral - Cordoba -
ART. 111º CCC LEY 10.326
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 15:30 HS. PERSONAL DEL CAP TOTORAL PROCEDE AL CONTROL EN CALLE A. M. BASS Y SAN MARTIN DE VILLA DEL TOTORAL UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO TRIP, 110CC, CONDUCIDA POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD QUIEN CIRCULABA SIN CASCO PROTECTOR Y SIN LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, POR LO QUE ES TRASLADADA A SEDE POLICIAL JUNTO AL RODADO, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES CONTRAVENCIONALES
ART. 104º, 105º Y 111º CCC LEY 10.326
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 17:15 HS. PERSONAL POLICIAL INTENTA REALIZAR CONTROL EN CALLE MARGARITA RAMALLO DE VILLA DEL TOTORAL, DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA TITAN, 150CC YA QUE LO HACIA EN SENTIDO CONTRARIO DE CIRCULACION Y EVADE EL CONTROL INGRESANDO EN PATIO DE ESCUELA SECUNDARIA, PUDIENDO EN ESE LUGAR REALIZAR LA IDENTIFICACION DEL MISMO QUIEN ERA UN MASCULINO MENOR DE EDAD Y NO POSEIA LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, A POSTERIOR SE LO TRASLADO A SEDE POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES CONTRAVENCIONALES
ART 102º Y 111º CCC-LEY 10.326
RESEÑA: EN LA VÍSPERA A LAS 17:45 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL EN CALLE JUAN BOTARO DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA 124CC, CON DOS OCUPANTES MASCULINOS MAYORES DE EDAD QUE CIRCULABAN SIN CASCOS PROTECTORES, EL RODADO NO POSEIA ESPEJOS, NI FARO DELANTERO Y TRANSPORTABAN DOS RIFLES DE AIRE COMPRIMIDO, POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO A LA DEPENDENCIA POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES CONTRAVENCIONALES
ART 81º CCC-LEY 10.326
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 17:50 HS. PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO A CALLE JUAN BOTARO DE VILLA DEL TOTORAL DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA UN MASCULINO MENOR DE EDAD PROVOCANDO ESCÁNDALOS EN LA VÍA PÚBLICA QUIEN INSULTABA E INCREPABA AL PERSONAL POR LO QUE SE LO TRASLADA A LA DEPENDENCIA POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES CONTRAVENCIONALES
LESIONES CULPOSAS POR ACCIDENTE DE TRANSITO
RESEÑA: EN LA VISPÈRA A LAS 21:15 HS. PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO A BV LA LOMA Y DEAN FUNES DE VILLA DEL TOTORAL DEBIDO A QUE SE HABIA PRODUCIDO UNA COLISION ENTRE UN FIAT STRADA CONDUCIDA POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD Y UNA BICICLETA MARCA TOMASELLI RODADO 26 CONDUCIDA POR UNA FEMENINA MENOR DE EDAD QUIEN TRASLADABA A SU HIJA DE 1 AÑO SE HIZO PRESENTE SERVICIO DE EMERGENCIA TEM QUIENES TRASLADARON A LAS OCUPANTES DEL RODADO MENOR A NOSOCOMIO LOCAL CON POLITRAUMATISMOS VARIOS PARA UNA MEJOR EVALUACION. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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