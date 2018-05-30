Policiales de la Departamental Totoral

ACCIDENTE DE TRÁNSITO CASUAL
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 13:00 HS. PERSONAL POLICIAL SE COMISIONA A RUTA N°9 KM 800 LOCALIDAD DE LAS PEÑAS DEBIDO A UN ACCIDENTE DE TRANSITO DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UN VEHÍCULO MARCA FORD KA CONDUCIDO POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD ACOMPAÑADA DE SUS DOS HIJOS MENORES DE EDAD, PIERDE EL CONTROL DEL VEHÍCULO, DONDE DAN UN VUELCO, QUEDANDO ESTACIONADO A UNOS CINCO METROS APROXIMADOS DE LA RUTA, DEBIDO A ESCORIACIONES SUFRIDAS DE LOS OCUPANTES DEL RODADO SON TRASLADADOS AL HOSPITAL VICENTE AGUERO LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA, SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO Y ENCUBRIMIENTO
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 21:15 HS. PERSONAL POLICIAL MIENTRAS REALIZABA PATRULLAJE POR RUTA 17 KM 96 DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LUQUE OBSERVAN A DOS MASCULINOS A BORDO DE UNA MOTO A LA QUE LE DAN ALCANCE Y PROCEDE A SU CONTROL, SIENDO ESTA UNA CERRO 150C.C CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE VILLA DEL TOTORAL; ACOMPAÑADO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE CAÑADA SE LUQUE; ESTE ÚLTIMO POSEÍA UNA CARABINA MARCA MAHELI MODELO STANDARD 350 CALIBRE 22, CON SERIE LIMADA, POR LO QUE SON TRASLADADOS A SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 21:20 HS. PERSONAL POLICIAL MIENTRAS REALIZABA PATRULLAJE POR RUTA PROV 17 KM 96 PROCEDE AL CONTROL EN CAMINO RURAL INGRESO A CAPILLA DE SITÓN UNA MOTO DE 200 C.C. CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD QUIEN PORTABA UNA ESCOPETA CALIBRE 16 SIN MARCA NI NUMERACIÓN VISIBLE POR LO QUE ES TRASLADADO A SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ART 81° C.C.C (LEY 10.326)
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 21:30 HS SE COMISIONA PERSONAL PÒLICIAL A CALLE JULIO A.PINTO DE VILLA DEL TOTORAL DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA UN SUJETO MASCULINO MAYOR DE EDAD PROVOCANDO ESCÁNDALOS Y MOLESTIAS EN LA VÍA PÚBLICA POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO A LA SEDE POLICIAL EN DONDE SE LO IDENTIFICA QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 22:20 HS PERSONAL DE LA DIV INVESTIGACIONES EN CAMINO A PUESTO DEL ROSARIO, PROCEDE AL CONTROL UN AUTOMÓVIL VW GOL, CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE PJE. SAN MIGUEL, EL QUE AL MOMENTO DEL CONTROL ENTRE LOS ASIENTOS PORTABA UNA ESCOPETA CALIBRE 16 MARCA ROSSI Y 8 CARTUCHOS, POR LO QUE ES TRASLADADO A SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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