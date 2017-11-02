Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin – Cordoba – VILLA MARÍA
APREHENSION POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD Y SECUESTRO INHIBIDOR
EN EL DIA DE AYER SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 12.10HS Y DEBIDO A ACTITUDES QUE LE LLAMAN LA ATENCIÓN, PERSONAL POLICIAL INTENTA CONTROLAR UN AUTOMÓVIL TOYOTA COROLLA EN INTERSECCIÓN DE CALLES 25 DE MAYO Y BUENOS AIRES. SIN EMBARGO, EL MISMO SE DA A LA FUGA ORIGINADO UNA PERSECUCIÓN QUE FINALIZO EN BUENOS AIRES Y BV. ALVEAR, DONDE SUS OCUPANTES SON IDENTIFICADOS COMO *DOS HOMBRES DE 39 Y DE 41 AÑOS DE EDAD ORIUNDOS DE LA CIUDAD DE CORDOBA*, EN CUYO PODER SE SECUESTRA UNA RADIO INHIBIDORA, GUANTES Y CUATRO TELÉFONOS CELULARES. AMBOS SUJETOS SON APREHENDIDOS POR EL DELITO DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD Y TRASLADADOS HACIA SEDE POLICIAL. SE CONFECCIONAN ACTUACIONES DE RIGOR CON INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE TURNO.
VILLA NUEVA
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES
EN EL DIA DE AYER SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 14:05 HORAS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN INTERSECCIÓN DE CALLES BELGRANO Y 25 DE MAYO COLISIONA UN AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA CONDUCIDO POR EL SR. WALTER ANDRADA DE 56 AÑOS, QUIEN ERA ACOMPAÑADO POR LA SRA. GLADYS GRACIELA GAMBOA DE 51 AÑOS AMBOS CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA Y UNA MOTOCICLETA ZANELLA ZB QUE ERA CONDUCIDA POR LA LLAMADA MICAELA GONZÁLEZ DE 23 AÑOS Y ERA ACOMPAÑADA POR UN MENOR DE 2 AÑOS DE EDAD. AMBOS OCUPANTES DE LA MOTOCICLETA SON TRASLADADOS HACIA UN CENTRO ASISTENCIAL DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES PARA LA SRA. GONZALEZ MIENTRAS QUE EL MENOR SUFRIÓ LESIONES DE CARÁCTER GRAVES.
VILLA MARIA
INCENDIO DE AUTOMOVIL
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 19:50, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN CATAMARCA Y JOSE INGENIEROS DEBIDO A QUE UN VEHICULO SE ESTABA INCENDIANDO. AL LLEGAR SE ENTREVISTA CON SU PROPIETARIO, UN HOMBRE DE 32 AÑOS DE EDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE MIENTRAS SE CONDUCIA EN SU VEHICULO FORD ECOSPORT SE INICIA UN INCENDIO EN EL MOTOR, POR LO QUE RÁPIDAMENTE SE BAJA DEL MISMO Y RESGUARDA A SU HIJO MENOR DE EDAD. SE HACE PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS LOS QUE SOFOCAN EL INCENDIO, NO HABIENDO LESIONADOS.
TICINO
APREHENSION POR PRIVACION ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD Y AMENAZAS CALIFICADAS
EN LA VÍSPERA SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 21:30 HORAS, Y TENIENDO CONOCIMIENTO SOBRE UNA SOLICITUD DE DETENCIÓN CONTRA UN JOVEN DE 19 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE TICINO, ORIGINADO EN UN HECHO DE VIOLENCIA FAMILIAR OCURRIDO HORAS ANTES. ES QUE PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN INMEDIACIONES DEL DOMICILIO DEL JOVEN, ADVIRTIENDO SU PRESENCIA EN PJE. ILLIA S/N; ANTE LA VOZ DE ALTO EL JOVEN ESCAPA SIENDO PERSEGUIDO POR PERSONAL POLICIAL PRIMERAMENTE HACIA EL INTERIOR DE UNA VIVIENDA ABANDONADA Y LUEGO HACIA UN TERRAPLÉN DONDE AMENAZA CON UN ARMA BLANCA AL EFECTIVO POLICIAL, SIN EMBARGO ES DISUADIDO Y APREHENDIDO POR SUPUESTO AUTOR DE LOS DELITOS DE PRIVACION ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD Y AMENAZAS CALIFICADAS, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE TURNO.
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