miércoles, 18 de octubre de 2017

URGENTE... Alerta meteorológico para el Norte de Córdoba

ALERTA METEOROLOGICO N&#176 10 (23:00 HOA)

NORTE DE CÓRDOBA. CORRIENTES. NORTE DE ENTRE RÍOS. SUR DE MISIONES. CENTRO Y NORTE DE SANTA FE. SANTIAGO DEL ESTERO.

TORMENTAS FUERTES

EL AVANCE DE UN FRENTE FRIO PROVOCA EL DESARROLLO DE LLUVIAS Y TORMENTAS QUE AFECTAN PARCIALMENTE EL ÁREA DE COBERTURA. SE ESPERA QUE ESTAN TORMENTAS CONTINUEN REGENERANDOSE EN SU AVANCE HACIA EL NORESTE, PUDIENDO SER ALGUNAS LOCALMENTE FUERTES O SEVERAS, ESTANDO ACOMPAÑADAS DE IMPORTANTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA, INTENSAS RÁFAGAS, CAÍDA DE GRANIZO Y ABUNDANTES PRECIPITACIONES EN CORTOS PERÍODOS. 

LAS CONDICIONES TENDERÁN A MEJORAR DE SUR A NORTE ENTRE LA MADRUGADA Y LA MAÑANA DEL JUEVES. 

SE DETERMINA EL CESE DE ALERTA PARA EL CENTRO Y ESTE DE LA PAMPA, NORTE DE SAN LUIS, SUR Y CENTRO DE CORDOBA, CENTRO, NORTE Y SUDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, RIO DE LA PLATA, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RIOS.
Buenos Aires, miércoles 18 de octubre de 2017

ESTE INFORME SE ACTUALIZARA A LAS 05:00 HORAS 

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