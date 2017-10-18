URGENTE... Alerta meteorológico para el Norte de Córdoba

|EL AVANCE DE UN FRENTE FRIO PROVOCA EL DESARROLLO DE LLUVIAS Y TORMENTAS QUE AFECTAN PARCIALMENTE EL ÁREA DE COBERTURA. SE ESPERA QUE ESTAN TORMENTAS CONTINUEN REGENERANDOSE EN SU AVANCE HACIA EL NORESTE, PUDIENDO SER ALGUNAS LOCALMENTE FUERTES O SEVERAS, ESTANDO ACOMPAÑADAS DE IMPORTANTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA, INTENSAS RÁFAGAS, CAÍDA DE GRANIZO Y ABUNDANTES PRECIPITACIONES EN CORTOS PERÍODOS.
LAS CONDICIONES TENDERÁN A MEJORAR DE SUR A NORTE ENTRE LA MADRUGADA Y LA MAÑANA DEL JUEVES.
SE DETERMINA EL CESE DE ALERTA PARA EL CENTRO Y ESTE DE LA PAMPA, NORTE DE SAN LUIS, SUR Y CENTRO DE CORDOBA, CENTRO, NORTE Y SUDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, RIO DE LA PLATA, SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RIOS.
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