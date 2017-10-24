CONVOCATORIA AUDIENCIA PUBLICA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE DEÁN FUNES CONVOCA A AUDIENCIA PÚBLICA, SEGÚN LO ESTABLECE EL ART. Nº 37 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, A REALIZARSE EL DÍA MARTES 24 DE OCTUBRE A PARTIR DE LAS 20 HS. EN LA SEDE DE ESTE CUERPO DELIBERATIVO, PARA ESCUCHAR LA OPINIÓN DE LOS VECINOS Y ENTIDADES INTERESADAS, CON MOTIVO DE TRATARSE EL PROYECTO DE ORDENANZA PARA RECTIFICAR EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y DE INVERSIONES Y GASTOS DE AFECTACION ESPECIFICA DE LA MUNICIPALIDAD DE DEAN FUNES PARA EL EJERCICIO 2017.-
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