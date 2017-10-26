Alerta meteorológico para gran parte del centro y oeste del país

ALERTA METEOROLOGICO N° 6 (22:00 HOA)
|CENTRO Y NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ESTE DE CATAMARCA. CÓRDOBA. ENTRE RÍOS. NORESTE DE LA PAMPA. ESTE DE LA RIOJA. CENTRO Y NORTE DE MENDOZA. CENTRO Y ESTE DE SAN JUAN. SAN LUIS. CENTRO Y SUR DE SANTA FE. SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y RIO DE LA PLATA.
TORMENTAS FUERTES CON RAFAGAS
|EL ÁREA DE COBERTURA ES PARCIALMENTE AFECTADA POR LLUVIAS Y TORMENTAS DE VARIADA INTENSIDAD.
SE PREVÉ QUE EN LO QUE RESTA DEL DÍA DE HOY Y LA MADRUGADA DEL VIERNES 27 ESTAS ÁREAS DE TORMENTAS TENDERAN A
INTENSIFICARSE Y PROPAGARSE HACIA EL NORESTE AFECTANDO AL RESTO DEL ÁREA DE COBERTURA. ALGUNAS DE ELLAS PODRAN SER FUERTES ACOMPAÑADAS POR INTENSAS RAFAGAS, CAÍDA
DE GRANIZO, FUERTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA Y ABUNDANTE CAÍDA DE AGUA EN CORTOS PERÍODOS.
LAS CONDICIONES COMENZARAN A MEJORAR DE SUDOESTE A NORESTE DURANTE EL TRANSCURSO DEL VIERNES 27.
Buenos Aires, jueves 26 de octubre de 2017
ESTE INFORME SE ACTUALIZARA A LAS 04:00 HORAS
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