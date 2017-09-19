Urgente!!! Alerta meteorológico para la próximas horas

ALERTA METEOROLOGICO N° 3 (18:30 HOA)
|NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CÓRDOBA. LA PAMPA. ESTE DE LA RIOJA. ESTE DE MENDOZA. ESTE DE NEUQUÉN. CENTRO DE RÍO NEGRO. ESTE DE SAN JUAN. SAN LUIS. SUR Y CENTRO DE SANTA FE.
VIENTOS INTENSOS CON RAFAGAS
|EL PASAJE DE UN FRENTE FRIO A TRAVES DEL AREA DE COBERTURA PROVOCARA UNA ROTACION DE LOS VIENTOS AL SECTOR SUR Y UNA INTENSIFICACION DE LOS MISMOS. SE ESPERAN VIENTOS CON VELOCIDADES ENTRE 40 Y 60 KM/H, CON RAFAGAS.
SE PREVE QUE SOBRE LA PAMPA, EL ESTE DE MENDOZA, EL ESTE DE NEUQUEN, EL CENTRO DE RIO NEGRO Y EL SUR DE SAN LUIS, LOS VIENTOS AUMENTEN A PARTIR DE LA NOCHE DE HOY MARTES 19, EXTENDIENDOSE AL RESTO DE LA REGION DURANTE EL MIERCOLES 20.
Buenos Aires, martes 19 de septiembre de 2017
ESTE INFORME SE ACTUALIZARA A LAS 00:30 HORAS
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