Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - VESPERTINO 14/08/2017
*VILLA NUEVA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
SIENDO LA HORA 16:55 DE HOY, EN CALLE DEAN FUNES ESQUINA SAN MARTIN, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, COLISIONARON UN AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET CORSA CONDUCIDO POR LA SRA. SUBTIL MICAELA DE 25 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADA EN LA LOCALIDAD DE AUSONIA, Y UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 150 C.C., GUIADA POR EL SR. SOMOYA NICOLAS DAVID DE 21 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA. EL JOVEN SOMOYA ES ASISTIDO PRIMERAMENTE EN EL HOSPITAL COMUNITARIO Y A POSTERIOR DERIVADO A LA CLINICA MARAÑON DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA, DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA*
*APREHENSION P.S.A DE HURTO EN GRADO DE TENTATIVA*
En la TARDE DE HOY SIENDO LAS 17:05 HORAS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN UN COMERCIO DE BV. ESPAÑA AL 200, DONDE ENTREVISTA A SU ENCARGADO UN HOMBRE DE *DE 31 AÑOS DE EDAD*, QUIEN MANIFIESA QUE INGRESO AL LOCAL UNA MUJER QUIEN INTENTO HACER UNA COMPRA A CUENTA CORRIENTE DE UNA CLIENTA HABITUAL, RECONOCIENDOLA PUES MESES ATRÁS REALIZO LA MISMA MANIOBRA. ATENTO A ELLO, LA MUJER *DE 21 AÑOS DE EDAD* Y CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD ES APREHEDIDA POR SUPUESTA AUTORA DEL DELITO DE HURTO EN GRADO DE TENTATIVA.
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