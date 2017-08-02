Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martín - Córdoba - VESPERTINO 02/08/2017
*VILLA MARIA*
*CAIDA DE MOTOCICLETA- LESIONES GRAVES*
EN LA MAÑANA DE HOY SIENDO LAS 11:15 HORAS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, SOBRE EL TRAMO DE BAJADA DEL PUENTE ALBERDI, UNA MOTOCICLETA MARCA JINCHENG 110 C.C CONDUCIDA POR EL *SR. MONTENEGRO MANUEL DE 78 AÑOS* HABRIA COLISIONADO CON UNA VALLA QUE INDICA UNA OBRA. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO, EL SR. MONTENEGRO ES TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DONDE INFORMA EL MEDICO POLICIAL DE TURNO QUE SUFRIO LESIONES DE CARÁCTER GRAVES.
*VILLA MARIA*
*VUELCO DE UTILITARIO LESIONES LEVES*
EN EL DIA DE HOY SIENDO LAS 12:40 HORAS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN RUTA NACIONAL Nº 9 KM. 566 SE PRODUJO EL VUELVO DE UN UTILITARIO PEUGEOT PARTNER CONDUCIDA POR EL *SR. CANELO FABIAN ALBERTO DE 51 AÑOS DE EDAD*, QUIEN IBA ACOMPAÑADO DE LA *SRA. BAEZ ELISA RAQUEL DE 28 AÑOS DE EDAD*, AMBOS CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE OLIVA. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO SUS DOS OCUPANTES SON TRASLADADOS HACIA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA*
*ORDEN DE DETENCION POR ROBO*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 19:00 HS, DESDE VELEZ SARSFIELD E INT. MACIEL, PERSONAL DE LA DIVISION INVESTIGACIONES PROCEDE LA DETENCION DE UN *HOMBRE DE 23 AÑOS DE EDAD* CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, SOBRE QUIEN PESABA UNA ORDEN DE DETENCION POR EL DELITO DE ROBO. SE CONFECCIONAN LAS ACTUACIONES CON CONOCIMIENTO E INTERVENCIÓN DE LA FISCALIA DEL 2DO TURNO.
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