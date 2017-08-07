Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - VESPERTINO 07/08/2017
*LA LAGUNA*
*VUELCO- SIN LESIONES*
EN LA MAÑANA DE HOY SIENDO LAS 11:15 HS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN RUTA PROVINCIAL N°4 KM NRO. 52, UNA PICKUP TOYOTA HILUX CONDUCDA POR EL *SR. ALLENDE EXEQUIEL DE 27 AÑOS DE EDAD* CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE GRAL. CABRERA PIERDE EL CONTROL Y VUELCA QUEDANDO DETENIDA EN LA BANQUINA. COMO CONSECUENCIA SU CONDUCTOR ES TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD DE ETRURIA, RESULTANDO SIN LESIONES.
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 16:45 HS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER EN CALLE SAN LUIS Y 9 DE JULIO COLISIONARON UN AUTOMOVIL HONDA FIT CONDUCIDO POR LA *SRA. DANIELA BUENO DE 36 AÑOS DE EDAD* Y UNA MOTOCICLETA MARCA KELLER 110CC, CONDUCIDA POR LA *SRA. JAQUELINA MARTINEZ DE 26 AÑOS*. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO, LA SRA. MARTINEZ ES TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA NUEVA*
*APREHENSION POR HURTO EN FLAGRANCIA*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS SIENDO LAS 17.15 HS., DESDE AV. CARRANZA Y MARCOS JUAREZ SE PROCEDE A LA APREHENSIÓN DE UN *MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD*, POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE HURTO, EN SU PODER SE SECUESTRA UN TELEFONO CELULAR SAMSUNG MODELO CORE, QUE MOMENTOS ANTES HARBIA SIDO SUSTRAIDO A UNA MUJER DE 39 AÑOS DE EDAD EN AV. CARRANZA Y 25 DE MAYO. TOMA CONOCIMIENTO E INTERVENCIÓN EL JUZGADO DE MENORES.
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